Gomita amenaza con atentar en contra de Gala Montes cuando salga de La Casa de los Famosos México

La tensión en "La Casa de los Famosos México" sigue y esta vez Araceli Ordaz, mejor conocida como 'Gomita', se encuentra en el centro de la controversia. Tras una fiesta que dejó al descubierto los conflictos emocionales de los participantes, Gomita no pudo contener su enojo al ver a Agustín Fernández, con quien ha compartido un vínculo especial, besando a Gala Montes en plena pista de baile.

En medio de la frustración y los celos, Gomita lanzó una serie de declaraciones fuertes en contra de Gala Montes, lo que ha generado preocupación tanto dentro como fuera del programa. La influencer aseguró que afuera del reality atentará en contra de la actriz y con esto ha dejado en claro que el conflicto va más allá de un simple desacuerdo entre participantes. La ex payasita mostró su lado más vulnerable y, al mismo tiempo, más feroz, en un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues ha provocado preocupación por el bienestar de la pelirroja.

Gomita quedó dolida al ver a Gala y Agustín besarse.

La fiesta que desató el caos

El viernes 30 de agosto, los participantes disfrutaron de una fiesta temática que prometía ser una noche de diversión. Sin embargo, el ambiente se tornó tenso cuando Agustín Fernández decidió pasar gran parte del evento con Gala Montes, generando incomodidad en Gomita, quien no pudo evitar sentirse traicionada. Los abrazos y el apasionado beso entre el argentino y Gala terminaron por desatar una ola de sentimientos encontrados en la presentadora.

Horas más tarde, al regresar a su habitación junto a Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, Gomita no pudo contener su enojo y expresó sus sentimientos abiertamente. La situación se agravó cuando también se reveló que Sian Chiong, otro de los habitantes del reality, había besado a Briggitte Bozzo, lo que sumó más tensión al ambiente. Gomita, visiblemente afectada, dejó claro que no se quedaría de brazos cruzados ante lo que consideraba una burla y falta de respeto hacia ella.

Gomita asegura que hará algo en contra de Gala Montes

“Que una perr* así se burle de mí hace que le quiera partir su madr* como no tiene idea", declaró Gomita en medio de su frustración. La conductora manifestó su enojo de una manera contundente, afirmando que, si no es salvada por el público y debe abandonar la casa, tomará cartas en el asunto fuera del reality. "Capaz que la gente que está afuera me salve, pero si no me salva, afuera, me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar”, añadió, dejando entrever que sus acciones no se limitarán solo al tiempo que esté dentro de la casa.

En un arranque de sinceridad, Gomita continuó: "Si no tengo corazón con la gente de afuera que es mi familia, y que hablo tanta mierd* porque me han partido el corazón, vaya la put*za que voy a meter con la gente que acá adentro me han hecho sentir de la mierd*”. Estas palabras han encendido las alarmas entre los seguidores, quienes piden a la producción no echen en saco roto estas amenazas.