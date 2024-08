Gala y Briggitte provocan caos en Cuarto Tierra, ahora Ricardo amenaza con no apoyar a Sian

Las tensiones en "La Casa de los Famosos México" no dejan de intensificarse, y los últimos acontecimientos han desatado un caos en el Cuarto Tierra. La relación entre los integrantes del equipo se ha fracturado luego de una serie de polémicas que involucran a Brigitte Bozzo y Gala Montes, quienes, sin planearlo, desencadenaron una fuerte confrontación entre Ricardo Peralta y Sian Chiong. Estos eventos han puesto al Team Tierra en una situación de gran incertidumbre y posible ruptura.

El detonante de esta crisis fue la fiesta de este viernes 30 de agosto. En dicha celebración, Sian Chiong, miembro del equipo Tierra, se dio un apasionado beso con Briggitte Bozzo, quien pertenece al Team Mar. Esta acción no solo sorprendió a sus compañeros, sino que también provocó una reacción en cadena que ha puesto en peligro la estabilidad del equipo. La situación se complicó aún más cuando Agustín Fernández, otro integrante de Tierra, besó a Gala Montes, también del equipo contrario. Este cúmulo de situaciones ha desatado una ola de emociones y conflictos que amenaza con cambiar el rumbo del reality.

La controversia generada por los besos no fue tomada a la ligera dentro del Cuarto Tierra. Ricardo Peralta, quien desde el inicio del reality ha mostrado interés en Sian Chiong, se sintió traicionado por las acciones de su compañero.

"Es que realmente nada de lo que puedas decir ahorita me va a hacer decir: ‘Ay, sí, sólo fue un juego’, no fue un juego", declaró Ricardo, visiblemente afectado por lo sucedido.

Según él, la decisión de Sian de besarse con Briggitte justo cuando ella no estaba nominada, parecía una estrategia para manipular la situación dentro del juego. Por otro lado, Gomita, también miembro de Tierra, había manifestado su atracción por Agustín Fernández, quien la ha rechazado en varias ocasiones.

Para los integrantes de Tierra, los besos fueron vistos como una traición, especialmente porque Agustín había decidido salvar a Sian de la placa de nominados, dejando así en riesgo a Gomita y Adrián Marcelo. Esta situación dejó claro que los vínculos dentro del equipo se estaban debilitando rápidamente.

La pelea entre Ricardo y Sian provocó un quiebre importante

El conflicto llegó a su punto más álgido cuando Ricardo Peralta confrontó directamente a Sian Chiong por su comportamiento. "Estoy muy dolido y te lo juro que si se va Gomita, me mato (no literal), estoy muy molesto", expresó Ricardo, dejando en claro que su molestia no era algo pasajero. La tensión en el aire era palpable, y el ambiente en el Cuarto Tierra se volvió aún más tenso cuando Ricardo anunció su decisión de dejar de apoyar a Sian.

"Yo hoy dejo de jugar por Sian", declaró Ricardo en un momento de franqueza ante Adrián Marcelo, quien también estaba presente en la habitación. Con esta declaración, Ricardo dejó claro que su lealtad hacia Sian había llegado a su fin, y que estaba dispuesto a actuar por su cuenta. "Se acabó, así se siente y quédense con eso", añadió, marcando una ruptura significativa dentro del equipo.

Las chicas superponedoras felices de lo que provocaron

Luego de darse cuenta de la pelea que provocaron sin planearlo, Gala, Brigitte y Karime están felices, pues, ya se dieron cuenta de que hay una ruptura en el equipo Tierra gracias al beso entre la venezolana y el actor cubano, lo que las tiene completamente tranquilas.