Regañan a Poncho De Nigris por decir que Sian toca de manera indebida a Briggitte

El reality show "La Casa de los Famosos México" ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras el regaño que recibió Poncho de Nigris por parte de la producción. Durante una reciente transmisión, el exintegrante del Team Infierno expresó su inconformidad respecto al comportamiento de Sian Chiong, quien ha sido acusado de tocamientos inapropiados hacia algunas de sus compañeras, especialmente Briggitte Bozzo. Las declaraciones de Poncho han provocado un debate intenso en redes sociales, donde los seguidores del programa han manifestado su apoyo y también su crítica.

El incidente ocurrió después de que Poncho de Nigris, durante la gala de este viernes, se pronunció en contra de la decisión de salvar a Sian Chiong de la eliminación. Sus comentarios apuntaron directamente al comportamiento que ha tenido el cubano dentro de la casa, acusándolo de no ser un buen integrante debido a sus supuestos actos de acoso. Minutos después, Poncho publicó en su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que había sido regañado por la producción del programa.

Poncho expuso el regaño que recibió la noche de anoche.

Foto: IG @ponchodenigris

Sigue leyendo:

Luis Miguel cancela concierto en Ciudad Juárez: esta es la nueva fecha del show

¿Quiénes están nominados, luego de que Agustín salvó a Sian?

Regañan a Poncho De Nigris por hablar de Sian Chiong

En su mensaje en redes sociales, Poncho de Nigris comentó: "Ya me regañaron en La Casa de los Famosos México", acompañado de emojis que sugieren un adiós. Aunque no detalló los motivos específicos del regaño, los internautas asumieron que se debió a sus comentarios sobre el comportamiento de Sian Chiong. Según Poncho, el actor cubano no debería continuar en el reality show debido a las acusaciones de acoso que pesan sobre él.

Poncho reveló que fue regañado.

Foto: "X" @ponchodenigris

Durante la misma gala, Poncho afirmó: "Corre peligro Sian porque después de escupirle a la comida y nalguear a las chavitas la tiene complicada". Esta declaración, realizada en presencia de Sabine Moussier, quien respaldó su postura, desató una oleada de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios agradecieron a Poncho por haber hablado abiertamente sobre un tema tan delicado, mientras que otros se mostraron divididos respecto a su intervención.

Redes apoyan a Poncho De Nigris y piden sanción para Sian

Las palabras de Poncho de Nigris no pasaron desapercibidas para los seguidores del programa. Diversos usuarios en X expresaron su apoyo al exintegrante del Team Infierno. “¡Gracias por decirlo! Al fin que alguien sepa lo que es Sian”, comentó un usuario, reflejando la opinión de muchos que consideran que el tema debía ser abordado.

Este respaldo público a las declaraciones de Poncho evidencia el creciente descontento de una parte del público hacia las acciones de Sian Chiong. No es la primera vez que el comportamiento del actor ha sido motivo de controversia; varios momentos en los que se ha visto tocando a Briggitte Bozzo sin su consentimiento han sido señalados por los televidentes como inadecuados, generando críticas y solicitudes para que la producción tome cartas en el asunto.