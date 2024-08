Gomita llora por Agustín y Adrián Marcelo le dice que le compre unos tennis Gucci para conquistarlo

La tensión emocional en "La Casa de los Famosos México" alcanzó un nuevo nivel cuando Araceli Ordaz, conocida como 'Gomita', no pudo contener sus lágrimas luego de un desaire de Agustín Fernández. Durante la reciente fiesta, el modelo argentino pasó toda la noche bailando y compartiendo un apasionado beso con Gala Montes, lo que desató una ola de emociones en Gomita. A pesar de que la conductora ha insistido en varias ocasiones que "no está enamorada" de su compañero, este último episodio dejó en evidencia que sus sentimientos podrían ser más profundos de lo que ella misma admite.

Atrapada en un torbellino de emociones, Gomita intentó ocultarse detrás de la escenografía vikinga colocada en el patio de la casa para evitar que sus compañeros la vieran llorar. Sin embargo, no pudo mantenerse al margen por mucho tiempo y reapareció cuando la producción del reality decidió poner la canción "La gata bajo la lluvia" de Rocío Dúrcal. Conmovida por la letra, cantó con intensidad: “Mi suerte estaba echada, ya lo sé”, dejando entrever su dolor y frustración.

Gomita no pudo contenerse las lágrimas.

Foto: Vix+

Adrián Marcelo da consejo de “amigos” a Gomita

En medio de la escena, Adrián Marcelo, uno de los compañeros más cercanos a Gomita dentro de la casa, se acercó para consolarla. Sin perder su característico sentido del humor, le ofreció un consejo que nadie esperaba, sin embargo, se basó en lo que Araceli dijo semanas atrás sobre que podía ir a un mall (centro comercial) y comprarle a Agustín ropa costosa y conquistarlo.

“Cómprale unos tenis Gucci”, dijo Adrián Marcelo

Este comentario, aunque en tono de broma, aludía a una situación previa en la que el youtuber había llamado “gigoló” a Agustín, sugiriendo que el argentino tiene un gusto exigente por los regalos lujosos.

El consejo de Adrián no era del todo infundado. Durante una fiesta anterior, Agustín había rechazado unos tenis que la marca Price Shoes le había regalado, lo que pareció reforzar su imagen de ser alguien que busca objetos más costosos y exclusivos. Por ello, Adrián insinuó que un par de tenis Gucci podría ser la clave para conquistar el corazón del modelo argentino, o al menos llamar su atención de una manera más efectiva.

Gomita se sincera sobre sus sentimientos

Entre lágrimas y frustración, Gomita abrió su corazón y confesó: “Amigo, yo lo di todo. Ya me cansé de dar, ya no voy a dar dinero, ya me cansé”. Con una mezcla de resignación y enojo, admitió sentirse cansada de invertir en relaciones que no le corresponden de la misma manera. "Cuando tú me dijiste que era un gigoló, yo no lo tomé en cuenta. Preséntame a un amigo bien. Yo lloro porque soy bien tonta, porque soy una mujer que da, cocino bien, corto bien el pelo. Él no tiene la culpa, yo tengo la culpa por no darme cuenta de que los hombres que me gustan son muy pendej*s”, añadió, dejando claro que su frustración no solo estaba dirigida hacia Agustín, sino también hacia sí misma por no haber visto ciertas señales a tiempo.

Gomita aceptó tener la culpa por fijarse en un hombre que no le corresponde.

Foto: Vix+

Adrián Marcelo, tratando de aliviar la situación, le prometió presentarle a un amigo cuando termine el reality, en un gesto que buscaba demostrar su apoyo y lealtad a Gomita. No obstante, la promesa también dejó en claro que el influencer regiomontano sigue creyendo que Agustín no es la mejor opción para su compañera.