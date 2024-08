Arath de la Torre enfrenta a Ricardo Peralta por pedirle a sus fans que lo torturen: "tu comunidad promueve el amor, no el odio"

Una nueva polémica se inició dentro de La Casa de los Famosos México y de nuevo tiene como protagonistas a Ricardo Peralta y a Arath de la Torre; en esta ocasión no se trató de un posicionamiento, pero sí de una forma de aclarar todo lo que pasa dentro del reality para evitar malos entendidos. Recordemos que hace unos días el influencer negó ante el conductor haber pedido su "tortura" dejándolo dentro del programa.

Pero tras una dinámica previo a la nominación de la semana en la que cada participante escuchó en el confesionario a otros concursantes hablar de otros, Karime fue testigo de cómo "Pepe" se burlaba del conductor, algo que no dudó en compartir con su compañero de cuarto y recalcar que lo había hecho de una forma macabra. Aunque pasaron varios días después de todo lo anterior, fue hasta la tarde de ayer cuando Arath de la Torre decidió confrontar a Ricardo Peralta y poner las cartas sobre la mesa de las diferencias entre ellos, algo que el Internet entero celebró.

Todo comenzó en el clóset de la casa, donde se encontraba el influencer y Gomita, aunque el colaborador de "Hoy" le pidió a ella que los dejara solos. Si bien en un primer momento Ricardo seguía haciendo sus cosas, el miembro del Cuarto Mar comenzó a decirle que por casualidad y por una decisión de Dios, se le pusieron las cosas en las manos, durante el confesionario él mismo había escuchado al participante pedir por su tortura.

Sigue leyendo:

"Gangnam Style": ¿Cuántos años tiene la canción de PSY que bailó Mario Bezares junto al cuarto Mar?

¿Quiénes están nominados, luego de que Agustín salvó a Sian?

Arath de la Torre encara a Ricardo Peralta y lo llama maquiavélico

En su conversación, Arath de la Torre aseguró que Dios le había mandado un acetato en el que escuchaba con sus propios oídos a Ricardo Peralta pedirle a sus seguidores: "maquiavélicamente y con un odio terrible que me torturaran y me dejaran aquí adentro porque lo peor que me podía pasar era no ver a mis hijos y yo estar aquí". Tras terminar su oración, el influencer sólo mencionó, "entonces sí lo dije así", pero el amigo de Andrea Legarreta lo enfrentó al decirle que en su momento él mismo se lo había negado frente a todos los participantes.

"Dios es tan grande y me ama tanto cabr**, me ama tanto que me lo puso cabr**, ¿sabes cómo quedaste ante el país?, como un hombre maquiavélico que lo que quiere es torturar a un hombre y a unos hijos para que no se vean", dijo Arath.

Tras dichas palabras el mejor amigo de Mayito regresó a otra de las peleas que se han tenido en el pasado, pues hace a penas dos semanas que "Pepe" usó un discurso sobre la identidad de género para lanzarse en contra de Arath, pero en la realidad nadie lo apoyó. Días después el novio del influencer lo visitó en la casa y le pidió que hiciera caso a las palabras del miembro de Mar y ayer en la confrontación, Arath le echó esto en cara.

Después de la plática, el cuarto Mar se reunió para escuchar lo que pasó. (Foto: FB La Casa de los Famosos México)

"¿No entendiste a tu novio verdad?, cuando te vino a decir 'hazle caso a Arath', tu comunidad promueve el amor, no el odio y así te quería agarrar, solo", agregó no sin antes volverse a presentar como un hombre que "sostiene las cosas cuando las dice y no le tiene odio a nadie". A este comentario, el amigo de Gomita afirmó que sí escuchó el consejo y por ello cambió toda su dinámica de juego.

¿Qué pasó entre Arath de la Torre y Ricardo Peralta?

Luego del discurso que Ricardo Peralta soltó en un posicionamiento contra Arath de la Torre en el que habló de su identidad de género y que fue tomado como una acusación falsa de homofobia en contra del conductor de "Hoy", un par de semanas después él confrontó al influencer conocido como "Pepe" por pedirle a sus fans que lo torturaran dejándolo dentro del reality y sin poder ver a sus hijos.

Durante esta misma conversación, Arath no tardó en llegar a la conclusión que su contrincante del reality ya perdió seguidores y aunque él lo tomó con humor, se trata de una realidad, pues ya no llega ni al millón de seguidores en Instagram, claro que esto él no lo sabe y durante la plática aseguró que no le importa perder seguidores. Cuando el creador de contenido intentó voltear las cartas, el famoso respondió: "yo no soy maquiavélico, yo soy una buena persona".