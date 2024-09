Ricardo Peralta encara a Briggitte Bozzo por lo ocurrido con Sian Chiong: "Te besaste a mi viejo"

Ricardo Peralta ha mencionado más de una vez tener interés romántico por Sian Chiong pese a que tiene novio, aunque no ha sido correspondido y así lo demostró el actor cubano al besar a Briggitte Bozzo en la reciente fiesta. Aunque el influencer dijo estar molesto por la traición al cuarto Tierra, durante el posicionamiento de este domingo no dudó encarar a la tiktoker y admitió los celos que sintió por el tierno momento entre ellos.

Ricardo Peralta encara a Briggitte Bozzo por el beso con Sian Chiong

“Torpecillo” enfureció por el beso entre Sian Chiong y Briggitte Bozzo, aunque mencionó que fue la supuesta traición del actor cubano lo que logró molestarlo y que ocurrió en plena semana en la que Gomita está nominada, más tarde admitió que fueron los celos lo que lo llevaron a tener esa actitud. El youtuber pidió disculpas, sin embargo, rompió todo lazo y alianza con el también modelo de quien admitió estar enamorado.

Sigue leyendo:

Ferka acusa a Ricardo Peralta de hacerle bullying: “Con la vara que midas, serás medido”

Ricardo Peralta se aleja de Sian Chiong tras beso con Briggitte: “Se acaban las caricias y arrumacos”

Ricardo Peralta encara a Briggitte Bozzo por el beso con Sian Chiong. Foto: IG @briggi_bozzo

Aunque sostuvo su versión de una traición por parte de Sian Chiong, durante el posicionamiento de este domingo en la gala de eliminación encaró a Briggitte Bozzo y le reclamó por besarse con el actor. Entre risas, la joven actriz lo tomó como una broma y sin más dejó de lado cualquier conflicto que pudiera haber surgido entre ellos por lo ocurrido en la fiesta.

“La verdad es que estoy aquí y quiero que te vayas de ‘La Casa de los Famosos México’ porque no quiero que se vaya Gomita, no quiero que se vaya Adrián Marcelo y porque… ¡El viernes te besaste a mi viejo! La verdad es que no tengo razones para estar frente a ti”, dijo Ricardo Peralta.

Sian Chiong aclara que no siente nada por Ricardo Peralta

Ante la molestia y el reclamo de Ricardo Peralta, el actor cubano decidió dejarle claro sus sentimientos y que no existirá nada más que una gran amistad entre ellos. Por este motivo, el influencer optó por distanciarse de Sian, aunque antes admitió haberse sentido confundido por lo que sentía por él pese a que tiene una relación de más de diez años con Carlos Portocarrero.

“En gran parte siento que el error mayor que cometí, traté de esquivar la situación, cuando lo que tuve que haber hecho fue simplemente haber dicho ‘no’, pero no supe y eso me llevó a cometer la estupidez que cometí (...) En ningún momento es por estrategia, o sea, yo soy así contigo, porque me gusta ser así contigo, porque amo ver tu cara de felicidad cuando te doy un abrazo. Perdóname si yo te confundí, si te hice sentir algo más, te pido una disculpa enorme”, dijo Sian Chiong.