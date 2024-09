Ricardo Peralta se aleja de Sian Chiong tras beso con Briggitte: “Se acaban las caricias y arrumacos”

La tensión crece en "La Casa de los Famosos México" luego de la fiesta en la que Sian Chiong y Briggitte Bozzo protagonizaron un romántico momento al besarse, algo que logró fracturar la relación entre algunos integrantes del team Tierra ya que Ricardo Peralta enfureció con el actor cubano debido a que ha mostrado tener un interés por él que no ha sido correspondido. Ante esto y luego del fuerte reclamó que lanzó, el influencer decidió alejarse del también modelo y así lo dejó claro al admitir que se había enamorado.

Ricardo Peralta decide alejarse de Sian Chiong y admite que está confundido

La fiesta del fin de semana para los participantes del reality show significó un quiebre para los integrantes del cuarto Tierra, pues, mientras Gala Montes se volvió a besar con Agustín Fernández, lo mismo ocurrió entre Briggitte y Sian que lograron molestar a Ricardo Peralta. Aunque en un primer momento el youtuber acusó al actor cubano de beneficiar al team Mar con el beso, más tarde admitió que se trataba de celos ya que siente atracción por él.

Sigue leyendo:

“Potro” desmiente a Sian Chiong y expone que proviene de una de las familias más ricas de Cuba

Christian Chávez, de RBD, habla de la polémica en "La Casa de los Famosos México": "Es denigrante"

Ricardo Peralta admite estar enamorado de Sian Chiong. Foto: IG @torpecillo

Sin embargo, Sian Chiong le dejó claro a Peralta que entre ellos sólo existe una amistad por lo que el influencer decidió alejarse de manera definitiva y romper todo lazo con el actor. Aunque admitió estar enamorado y que la distancia entre ellos sería algo favorable ya que también se siente confundido por lo que siente, algo que también le ha ganado críticas a "Torpecillo" ya que tiene una relación con Carlos Portocarrero desde hace diez años.

Nada más me vine aquí a enamorar como estúpi**, México me va a ver como una pend***. Le dije (Sian) ‘se acaban las caricias y los arrumacos’ porque pues no te voy a mentir sí me estoy poniendo un poquito confundida

Sian deja claras sus intenciones con Ricardo Peralta

Tras el fuerte enfrentamiento que tuvieron en el que el influencer no dudó en reclamarle, Sian Chiong se acercó para pedirle una disculpa y le dejó claro que entre ellos sólo existe una amistad. Esto logró molestar aún más al creador de contenido, quien tomó la decisión de no jugar más en equipo y apoyar a Gomita si es que no resulta eliminada este domingo.

“En gran parte siento que el error mayor que cometí fue, traté de esquivar la situación, cuando lo que tuve que haber hecho fue simplemente haber dicho ‘no’, pero no supe y eso me llevó a cometer la estupidez que cometí (...) En ningún momento es por estrategia, o sea, yo soy así contigo, porque me gusta ser así contigo, porque amo ver tu cara de felicidad cuando te doy un abrazo… perdóname si yo te confundí, si te hice sentir algo más, te pido una disculpa enorme", dijo Sian Chiong.