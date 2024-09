“Una mujer menos que maltratar”: critican a Adrián Marcelo por comentario misógino tras ser salvado en La Casa de los Famosos

A pesar de que en su posicionamiento dijo que jugaría mejor estos días y que trataría de llevarse mejor con todos, Adrián Marcelo hizo un comentario que en redes sociales tachan de misógino, pues después de ser salvado, al regresar a la casa con sus compañeros dijo algo que no lo ha hecho quedar muy bien.

La noche de este domingo 1 de septiembre fue eliminada la sexta celebridad de La Casa de los Famosos México, Gomita abandonó el reality show al no no ser salvada por los televidentes y aunque pertenecía al equipo de Adrián Marcelo, eso no le importó para celebrar que una mujer sería la expulsada del día.

Adrián Marcelo hace comentario misógino tras ser salvado y en redes no lo perdonan

Briggite Bozzo, Karime Pindter, Gomita y Adrián Marcelo eran los cuatro nominados de la noche, pero el comediante fue el primero en ser salvado por lo que a su regreso a la casa celebró con el equipo Tierra que una de las eliminadas sería una mujer, pero no conforme con eso, señaló que entonces habría una mujer menos que maltratar.

"Una mujer menos que maltratar... ¡jajaja! perdón", dijo el youtuber.

Información en desarrollo