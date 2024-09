Paul Stanley le responde a Adrián Marcelo y se compromete a estar en “Hoy” cuando Mario Bezares visite el programa

La tensión una vez más invadió la gala de eliminación de este domingo en “La Casa de los Famosos México” por el posicionamiento de los participantes, en el que Adrián Marcelo dio de qué hablar por sus comentarios contra Mario Bezares en los que involucraron a Paul Stanley. Ante esto, el conductor del programa “Hoy” no dudó en responder con un contundente mensaje en Twitter dejando claro que este dispuesto a dejar de lado toda rivalidad con “Mayito”.

Adrián Marcelo se lanza contra Mario Bezares en el posicionamiento

En junio pasado Mario Bezares fue uno de los invitados al programa “Hoy” para hablar de su participación en “La Casa de los Famosos México” y su regreso a la televisora. Sin embargo, la ausencia de Paul Stanley dio de qué hablar, pues con ello recalcó la molestia que persiste en el conductor a 25 años del asesinato de su padre, Paco Stanley.

Sigue leyendo:

Shanik Berman le envía un mensaje a la esposa de Adrián Marcelo por su muñeco de cartón: “Búscate otra historia”

Hermano de Adrián Marcelo lo defiende de las críticas por su actitud: “Avisó que iba a jugar fuerte”

Adrián Marcelo retomó esta polémica durante el posicionamiento como una “estrategia” para herir a Mario Bezares y aseguró que la amistad que ha formado el team Mar es falsa, por lo que al concluir el proyecto Arath de la Torre supuestamente le daría la espalda por su cercanía con Paul Stanley.

“Me duele que no hayamos podido jugar en equipo en este hermoso reality, pero me duele más que estés jugando con alguien que la primera semana te pegó duro y bajo. Me duele porque tú y yo sabemos que cuando salgas esa amistad que han fingido tener aquí se va a deshacer, tomarán caminos cruzados y esta actuación que los dos, con su experiencia, han sabido llevar a buen puerto se acabará y él con quien sí tendrá una amistad, te recuerdo, será con quien pidió no estar cuando visitaste el programa ‘Hoy’: Paul Stanley”, dijo Marcelo.

Adrián Marcelo se lanza contra Mario Bezares en el posicionamiento y Paul Stanley responde. Foto: IG @paulstanleyd



Paul Stanley se compromete a estar en “Hoy” con la visita de Mario Bezares

Los conductores del matutino se han declarado team Mar por los comentarios que algunos participantes de Tierra han lanzado contra “Hoy”, incluyendo Adrián Marcelo. Ante esto, Paul Stanley no dudó en responder a los comentarios del influencer en el posicionamiento y se comprometió a estar en el programa cuando Mario Bezares esté como invitado.

Sobre su ausencia en junio pasado, Paul Stanley indicó que fue una decisión personal: “Me crucé con él, pero como a los 15 años, no me interesó, la neta y yo respeto las decisiones y los proyectos de la empresa. Mejor cada quien por su lado, se llevó a cabo la entrevista (...) Fue una decisión personal. Es mover muchas cuestiones, ya después de tanto tiempo no quieres regresar a lo mismo”.