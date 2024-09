Adrián Marcelo es captado poniendo algo en la comida de Briggitte Bozzo y fans exigen su expulsión

Al estilo de Sian Chiong, ya que en días pasados escupió la comida de los integrantes del cuarto Mar, el generador de contenido regiomontano Adrián Marcelo causó enojó en redes sociales porque usuarios lo acusan de ponerle algo en la comida de Briggitte Bozzo cuando ella se descuidó por un momento. Por lo mismo, fans de la actriz y modelo venezolana piden la expulsión del youtuber.

Debido a que el reality show “La Casa de los Famosos México” es grabado 24/7, usuarios captaron cuando el regiomontano, de 34 años de edad, se acercó a la estufa y, al parecer, sacó un pelo de sus partes íntimas para ponerlo en la comida de la actriz de “Abismo de pasión” y “Corazón valiente”.

Sigue leyendo:

“Potro” desmiente a Sian Chiong y expone que proviene de una de las familias más ricas de Cuba

Briggitte Bozzo confiesa que Adrián Marcelo le hizo fuertes revelaciones: “Si no tuviera a mi chaparrita, ya te hubiera conquistado”

Adrián Marcelo volvió a ser blanco de críticas porque, al parecer, le puso algo a la comida de Briggitte Bozzo. Foto: Archivo.

Fans de Briggitte Bozzo exigen en Twitter la expulsión de Adrián Marcelo

Brigitte Bozzo, de 23 años, se descuidó por un momento cuando esto sucedió, como se observa en uno de los videos que fue compartido en TikTok y luego migró a X, red antes llamada Twitter. En la cuenta de X TV Fans (@TVFanClu) se expuso el ataque de Adrián Marcelo, pidiéndole a la producción del programa de Televisa que no sea cómplice del youtuber. “Saca un pelo de sus partes íntimas para echar en las arepas de Bri”.

Además, en el mismo perfil de X se exponen otras situaciones en las que el participante de “La Casa de los Famosos México” ha sido presuntamente encubierto. En respuesta, numerosos usuarios se fueron en contra de Adrián Marcelo, además de que exigen su expulsión.

“Este tipo es repugnante, lo que están viendo lo que hizo y no dicen nada son igual a él”, “realmente Adrián Marcelo es un enfermo mental que puede atentar contra cualquiera de las personas de esa casa” y “los abogados de estas niñas ya deberían estar actuando contra la producción; les escupen su comida, les ponen pelos íntimos, les llaman prostitutas, las violenta psicológicamente, etc, etc, qué esperan sus familias”, son comentarios que se leen en la publicación de TV Fans.

Briggitte Bozzo preparaba arepas cuando Adrián Marcelo hizo la broma, indican usuarios de TikTok. Foto: Instagram Briggitte Bozzo.

En TikTok aseguran que Adrián Marcelo sólo hizo una broma a Briggitte Bozzo

A pesar de esto, en TikTok también se han publicado videos del actuar de Adrián Marcelo contra Brigitte Bozzo, habitante del cuarto Mar y usuarios aseguran que fue una broma. Incluso indican que los participantes estuvieron platicando de las arepas, que es la comida que la famosa preparó ante la presencia de los integrantes del cuarto Tierra.