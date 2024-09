Arath de la Torre revela las verdaderas razones por las que se quiere ir de La Casa de los Famosos México: VIDEO

Arath de la Torre sorprendió nuevamente a sus compañeros del equipo Mar en La Casa de los Famosos México al exponer las razones por las cuales pide su salida inmediatamente del reality show, el conductor y actor mencionó que ya no soporta estar en un proyecto en donde no respetan su integridad.

Tras la salida de Gomita de La Casa de los Famosos México, las cosas entre cuarto Tierra y Mar se pusieron cada vez más tensas, al grado de que nuevamente Adrián Marcelo y Arath de la Torre tuvieron un altercado de palabras en donde el conductor de “Hoy” aseguró sentirse amenazado por las palabras del regiomontano.

Sigue leyendo

Adrián Marcelo vuelve a amenazar a Arath de la Torre y le pide que lo evite en La Casa de los Famosos: "te estoy avisando"

Varios usuarios de redes sociales que estuvieron al pendiente de las cámaras de La Casa de los Famosos México aseguraron que Arath de la Torre estuvo hablando durante varias horas en el confesionario con “La Jefa”, pero que como resultado solo obtuvo comentarios de la producción en dónde manifestaron que no podía salir del proyecto, pues todo estaba bien ahí.

Arath de la Torre se tomó un momento para hablar frente a las cámaras de La Casa de los Famosos México y expuso las razones por las que quiere salir, lo primero que dijo es que la integridad y la seguridad de su familia está primero y hay cosas que no van a a cambiar, por lo que cree que estará mejor afuera.

Después de que el domingo Arath de la Torre le expusiera a Adrián Marcelo las razones por las que quería que saliera de La Casa de los Famosos México, el creador de contenido también le ofreció algunas palabras y hasta le mandó un mensaje a los hijos del conductor; Gala, Lucca y Lía a quienes les sugirió que lo dejen de ver, ya que el contenido se volvería menos amistoso.

“ Yo sí recomendaría que lo que sigue sí te prepares, no es amenaza, viene fuerte, ya no va a ser, lo anterior era en modo amistoso. Ojalá no lo tomes como amenaza, es la línea, pero sí lo voy a jugar muy fuerte, hoy me diste luz verde. Discúlpame, yo creo que si eres inteligente no te vas a volver a poner enfrente de mí”, dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre desatando un nuevo problema entre ellos.