Arath de la Torre pide a su esposa Susy Lu que lo saque de La Casa de los Famosos: "ya di lo que tenía que dar" | VIDEO

La sexta Gala de Eliminación dentro de La Casa de los Famosos dejó muchos momentos polémicos y sin duda uno de los más comentados de la noche fue la respuesta de Adrián Marcelo al posicionamiento de Mario Bezares, pues de nueva cuenta arremetió en contra de Arath de la Torre al darle a entender a Mayito que la amistad que el conductor le ha ofrecido podría tratarse de una actuación. Aunque el colaborador de "Hoy" se mantuvo firme, al llegar a su habitación y tras la expulsión de Gomita, se quebró.

Pues aunque la noche fue favorable para su equipo, gracias a que las dos nominadas, Karime y Briggitte regresaron al Cuarto Mar, Arath de la Torre comenzó a hablar de sus deseos por salir del reality show, algo que hizo llorar a la más pequeña del grupo que además dijo ella también se iría si sale su fortaleza, es decir, Arath de la Torre. Aunque el actor y en resto del team se tranquilizaron, en un momento a solas, el esposo de Susy Lu se rompió.

Tras quedarse solo en el cuarto Mar le comenzó a hablar a las cámaras para mandarle un mensaje a Susy Lu en el que le pidió que ya lo saque de la competencia, pues ya no desea formar parte de ella. Cabe destacar que hace ya varias semanas él mismo había anunciado que le pidió a la producción ya salir del reality, aunque después tomó la decisión de continuar y a penas la semana pasada tuvo una crisis de ansiedad al ver a sus hijos en video durante la nominación.

Ahora, en esta séptima semana iniciando, Arath de la Torre volvió a mandar un fuerte mensaje en el que le afirmó a su esposa e hijos que ya dio todo lo que tenía que dar dentro del reality. Sus palabras se han hecho virales en redes sociales y los fans del programa piden por su protección, ya que esta no es la primera vez que los comentarios de Adrián Marcelo lo llevan a querer salirse de La Casa de los Famosos México.

¿Arath de la Torre se va de La Casa de los Famosos México?

Después de la sexta gala de eliminación en la que Gomita quedó expulsada de la competencia, Arath de la Torre se quedó solo en el Cuarto Mar y fue cuando le mandó un mensaje a su esposa para pedirle que lo ayude a salir de la competencia, además que hable con sus hijas para que entiendan el porqué ya no puede continuar allí.

"Susy, sácame de aquí por favor. Dile a las niñas que estoy bien, pero quiero salirme de aquí por favor. Susy, ya no quiero estar aquí mi amor", fueron sus palabras.

Incluso le pidió a Mayito que cuide de las chicas del team Mar. (Foto: TikTok @balfredespinozaoficia)

En un segundo mensaje, el conductor de "Hoy" añadió: "ya di lo que tenía que dar, ya no quiero estar aquí, ya dije lo que tenía que decir, ya no quiero estar aquí, Susy por favor". Después de ver la desesperación con la que el actor nuevamente pidió salir del reality show, en redes sociales los fans le han demostrado su apoyo, en especial al preocuparse por la salud mental del también padre de familia.

Arath de la Torre pide a Mario Bezares que cuide de Karime, Briggitte y Gala

Aunque Briggitte rompió en llanto ante la posibilidad de que Arath se vaya del reality show, a solas el conductor habló con Mario Bezares y le pidió que cuidara de las chicas del team Mar. Durante su discurso también agregó que con el dinero que ha ganado hasta ahora puede salir de sus deudas, además que mentalmente ya no puede seguir participando. "Extraño mi trabajo, extraño mucho a mi familia y quiero estar con ellos", agregó.

Si bien Mayito le preguntó a Arath si podía quedarse una semana más dentro de La Casa de los Famosos, el famoso aseguró que ya no puede más, además que todo el tiempo está tomando vitaminas, que no come ni duerme bien, además que las "bajezas" lo han afectado mientras él no tiene cómo defenderse. Asimismo, dijo que la producción no lo apoya de "situaciones que son injustas" y agregó que la ocasión anterior determinaron que no hubo violencia, por lo que teme que de nuevo no lo dejen salir.

"Sí, que lo saquen y se vaya todo el equipo mar y que vean al Adrián a ver quién lo ve", "Creo es lo mejor por salud mental, Arath ya ganó el cariño del público y sé que tendrá mucho trabajo y proyectos allá afuera", "Susy Lu, por favor, él se va a arrepentir cuando salga y vea todo el amor que México les está dando", "que se salga como lo hizo Thali, la producción no hará nada porque no hará nada porque no hay agresión física, sólo verbal" y "lo que me preocupa es que si se va Arath, la agarrará contra las niñas, ese Adrián Marcelo siempre tiene que tener un enemigo y ya sabemos que golpea muy bajo", son algunos de los comentarios que se leen en la red.