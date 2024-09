Andrea Legarreta se lanza contra Adrián Marcelo tras amenaza contra Arath de la Torre: "sus niveles de maldad son terribles"

Los conductores del programa "Hoy" volvieron a hablar de las polémicas dentro de La Casa de los Famosos México, donde este domingo Gomita salió como la sexta expulsada del reality show; sin embargo, el no haber sido salvada por el público no fue lo más comentado ni de la noche ni en el matutino de Televisa, pues el posicionamiento y la postgala fueron los momentos que más dieron de qué hablar.

En especial la postgala, pues tras una noche de posicionamientos y la tensión de perder a una participante más, el Team Tierra estalló en contra de sus contrincantes, primero Ricardo Peralta al despreciar el consuelo de Gala por la salida de Gomita y después Adrián Marcelo al amenazar a Arath de la Torre. En su discurso, el influencer le hizo saber al conductor de "Hoy" que debería evitarlo, ya que esta semana lo va a sorprender con un golpe bajo.

La amenaza no fue tomada nada bien ni por Arath de la Torre, quien ya le pidió a su esposa que por favor lo ayude a salirse del reality, ni mucho menos al público que ya teme por el bienestar del famoso. Y esta mañana Andrea Legarreta se sumó al reclamo social mandándole un nuevo mensaje a Adrián Marcelo, de quien volvió a asegurar, tiene una maldad terrible.

Esta mañana mientras realizaban el resumen de lo que se vivió este fin de semana en "La Casa de los Famosos México", Andrea Legarreta recordó la amenaza que el regio le hizo a su amigo y conductor del matutino, pero además aseguró que más que amenazar, él debería de pedirle a sus familiares que ya dejen de ver el reality para no ver la persona tan malvada que es.

"Este tipo aconsejándole a Arath que le diga a sus hijos que no vean lo que va a suceder la siguiente semana por el tipo de agresión que va a tener en contra de él; lo que debería aconsejarle es a su familia que no vean el programa porque si hay tanto amor hacia él, tanto creen en él, tantas porras le echan, tanto lo aman, creo que él tendría que analizar qué es lo que está pensando su gente porque en verdad sus niveles de maldad son terribles, lo siento mucho por ellos", dijo ante sus compañeros.

Así fue el enfrentamiento de anoche entre los concursantes. (Foto: YouTube @canal5_mx)

Andrea Legarreta defiende a Gomita tras ser la sexta eliminada de La Casa de los Famosos

En la emisión de "Hoy" de este lunes, Andrea Legarreta no sólo arremetió contra Adrián Marcelo, sino que también habló de la salida de Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, de "La Casa de los Famosos México" y señaló que a diferencia de otros participantes, con ella el caso dio ternura. Aunque la influencer fue perdiendo popularidad dentro del programa por sus comentarios y acciones, la conductora la defendió y recordó que ella parecía ya no estar de acuerdo con lo que se vivía.

"Nos dio un poquito de ternura el caso de Gomita; es una chava que dentro de todo, aquí lo comentábamos, ella se estaba dando cuenta de cosas que no le gustaban, era evidente, no estaba de acuerdo en la maldad, reitero y era evidente. Lo que pasa es que también estar en un grupo de esos y manifestarlo, lo dijo en la postgala, manifestar cosas que no te gustan también sientes que te ponen en tu contra. Creo que se dejó llevar por la situación", dijo.