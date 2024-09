Ricardo Peralta llora por la salida de Gomita y reclama al público: "están votando por personas que están actuando"

El reencuentro del Team Mar tras la salida de Gomita era uno de los momentos más icónicos y esperados de anoche, pues Arath de la Torre, Mario Bezares, Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo se han ganado el corazón de todo México, pero el pasado domingo estas dos últimas se robaron todo el foco de atención, pues junto a Adrián Marcelo y Aracely Ordaz eran las nominadas.

Afortunadamente para los fans de La Casa de los Famosos México, fueron las chicas de Mar quienes lograron regresar con mucha fuerza al reality y tanto Arath, Mayito y Briggitte le dieron una cálida recibida a sus amigas; sin embargo, quienes no la pasaron de la mejor manera fueron los miembros del Team Tierra, quienes por tercera semana consecutiva se despidieron de uno de sus elementos. En particular, quien peor la pasó fue Ricardo Peralta, pues él creó un fuerte lazo con Gomita y tras su salida se quedó sin su mejor amiga.

Cuando las puertas se abrieron y Ricardo Peralta vio que quien regresó al reality fue Karime Pindter, de quien era su primera nominación, no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar por la expulsión de Gomita. Ante ello, Adrián Marcelo, Agustín Fernández y Sian Chiong rápidamente corrieron a consolar y abrazar al influencer. El momento se volvió todavía más icónico cuando entre gritos Gala decía: "otro más que se va, gracias".

Así lo consolaron. (Foto: YouTube Canal 5)

Por su parte, Agustín cuestionó a los miembros restantes "¿cómo es que la gente puede apoyar eso?"; en la misma toma, Gala le dio el pésame a Tierra por la salida de Gomita, aunque Ricardo Peralta corrió al baño a secarse las lágrimas por la expulsión de su mejor amiga dentro del reality. Allí, Montes le recordó que aunque ella sea de otro equipo no lo dejara solo, pues sabe lo que se siente perder a alguien del equipo: "no porque se me vaya la Goma te me caigas", le dijo.

Otra de las figuras que se acercó a consolar a "Pepe" fue Briggitte y Karime, a quien él felicitó por haber regresado gracias al apoyo del público. Tras una breve plática, el creador de contenido dijo que todo estaría bueno y les agradeció a las últimas mujeres presentes en La Casa de los Famosos México por estar para él como una energía femenina. Finalmente, Arath de la Torre y Mario Bezares acudieron a apoyar al influencer.

Después de este emotivo momento todos se fueron a cenar, pero al cabo de unos minutos el famoso se tomó un respiro en el jardín de la casa, desde donde mandó un mensaje a sus fans y espectadores del reality. Allí, agregó que se siente molesto al ver que la gente sigue votando por el cuarto Mar, pero lo que más llamó la atención es que dijo que ellos no son auténticos y que están actuando, mientras que Tierra sí actúa como en la vida real.

Recordemos que el Cuarto Tierra se ha metido en bastantes polémicas por los comentarios y actitudes que han tenido dentro de la casa más famosa de México, algo que ha desatado la polémica y que incluso ha llevado a que instituciones como la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México pida a la productora que haga algo en contra de la violencia de género que se está viviendo en el programa. Y luego de las recientes declaraciones del influencer, internautas aseguran que está hundiendo su carrera.

Desde el jardín dijo que así como se comporta dentro del programa es como es en su propia casa, además que no le gusta "ser alguien que no soy", algo que sí están haciendo los del Team Mar. Aunque reconoció que es probable que el público piense que el que está mal es él por elegir a su equipo, afirmó que ellos "son reales, así como yo saben que tienen defectos, los concientizan y listo",

"Del otro lado hay personas que tienen defectos como seres humanos y se vale, pero no los concientizan y no trabajan a nivel interior; cuando tú no eres consciente de cómo eres, pues eres muy mala persona. Yo sé que ustedes dicen, 'ay, tú eres también bien malo', pero me refiero a que aquí hay personas que están actuando mucho y me va a dar una pena que ustedes se enteren que están votando por personas que están actuando todo el tiempo y que no son así como son cuando están en modo segmento para Canal 5, Las Estrellas, porque en la vida no son así", dijo frente a las cámaras.

Pese a ello, agregó que Gala siempre ha sido buena con él, esto antes de decir que no guarda rencor; sin embargo, al irse con su team afirmó que ella es falsa. Además que reconoció que las ideas negativas del público respecto a los amigos que ha hecho, como es el caso de Adrián Marcelo, él sabe elegirlas y él mismo sabe "quién es, qué quiere y a dónde va". Finalmente, pidió una disculpa al público por si su comportamiento ha ofendido a alguien.