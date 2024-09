Arath de la Torre confirmaría su salida de LCDFLF con fuerte confesión a Mario Bezares: “Ya no puedo”

La noche de ayer 1 de septiembre de 2024 se realizó la Gala de expulsión de “La Casa de los Famosos México” y debido al posicionamiento se detonó un nuevo enfrentamiento. Al término de la gala, el youtuber Adrián Marcelo amenazó de nuevo al actor y comediante Arath de la Torre, quien estaría por abandonar el reality show.

Arath de la Torre, de 49 años de edad, habló con Mario Bezares (a) “Mayito”, de 65 años, de su decisión de exigirle a la producción que lo deje salir del reality show de Televisa porque ya no quiere seguir tolerando el comportamiento del youtuber regiomontano, de 34 años.

Sigue leyendo:

Adrián Marcelo es captado poniendo algo en la comida de Briggitte Bozzo y fans exigen su expulsión

La mamá de Briggitte Bozzo lanza un comunicado tras el “bullying y acoso” que Adrián Marcelo ha ejercido contra su hija

Arath de la Torre estaría por abandonar “La Casa de los Famosos México”. Foto: captura de video.

Arath de la Torre ya no quiere seguir en “La Casa de los Famosos México”

“Entonces, ¿te vas? Definitivo. ¿Ya no, ya no hay más vuelta atrás, ya no quieres, ya?”, le cuestionó Mario Bezares a Arath de la Torre, quien simplemente expuso “ya no puedo”. La charla entre los habitantes del “Team Mar” quedó grabada en video y diversos usuarios de redes sociales lo están difundiendo.

En el perfil de X de Andrés Martinez (@andresmarlonb) se encuentra el video de la plática entre Arath de la Torre y Mario Bezares y se lee la siguiente leyenda: “No, weyes, esto no es decir ‘no quiero competir con AM’. Esto es priorizar la salud mental ante tanta mi3rd@ en esta temporada en ‘La Casa de los Famosos México’ y lo ha permitido la producción. Aplausos, Arath de la Torre, fuiste siempre un caballero”.

¿Arath de la Torre abandonará “La Casa de los Famosos México”?

De momento, no se ha hecho oficial que Arath de la Torre abandonará “La Casa de los Famosos México”, pero ya se dirigió a las cámaras del reality show, como si se estuviera despidiendo del público. “Mi equipo está fuerte, estas tres chavas son intachables, cada una tiene algo por decir y quiero refrendar mi amistad honesta con Mario (Bezares), descubrí una persona excepcional, optimista y resiliente”, expresó el actor al hablar del “Team Mar” con el que ha hecho equipo en el programa.