Aleska Génesis obtiene medidas de protección después de afirmar que es víctima de violencia y acoso

Aleska Génesis, la modelo y exparticipante de "La Casa de los Famosos", atraviesa una serie de dificultades legales que han captado la atención pública. En medio de un proceso judicial en el que se le imputa presunto robo, la venezolana recurrió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores una actualización importante sobre el desarrollo de su situación, que dio un giro significativo en las últimas semanas.

Por medio de un comunicado extenso en su cuenta oficial de Instagram, Aleska reveló que las autoridades mexicanas han decidido otorgarle medidas de protección para ella y sus hermanas, tras sufrir un atentado contra su vida. La noticia se suma a las acusaciones que Aleska ha hecho en su contra, en las que afirma ser víctima de violencia de género, acoso constante y amenazas.

Si bien no ofreció detalles completos sobre los hechos que han desatado esta ola de problemas, el modelo explicó que se siente profundamente preocupada por su seguridad personal, la de sus seres cercanos y la de su familia. La situación ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de figuras públicas como Aleska, quienes deben navegar por complejas disputas legales y problemas de seguridad en el medio de su vida profesional.

En su publicación en Instagram, Aleska compartió que había acudido al Centro de Justicia para las Mujeres, una institución encargada de ofrecer apoyo a las mujeres víctimas de violencia, y que desde allí se tomaron medidas drásticas para garantizar su integridad. La modelo dejó claro que había logrado un avance importante, al señalar que "un juez de control ha otorgado medidas de máxima protección para mí y mis hermanas", al mismo tiempo que detalló que existen evidencias que demuestran que su vida y la de su familia corren un "grave riesgo".

La denuncia presentada afirma que una persona es la responsable de orquestar una campaña de acoso, difamación y violencia en su contra. Esta persona habría contado con la colaboración de terceros para crear un ambiente de hostilidad y peligro en la vida de la modelo, situación que ha sido denunciada públicamente por Aleska en varias ocasiones. Además, en su mensaje, Aleska no dejó de recordar que, a pesar de las medidas de protección obtenidas, esto no afectaría la investigación en curso, en la que ella misma es objeto de procesamiento.

El hecho de estar sujeta a una investigación —que se está llevando conforme a la ley— NO justifica que se me exponga a una campaña de violencia, acoso y difamación. Lo que he vivido no solo es injusto, es un reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan cuando alzan la voz o simplemente existen con dignidad, dijo Aleska Génesis en su publicación.