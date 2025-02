G-Dragon, la leyenda del K-Pop, regresa por primera vez en 11 años con su primer álbum

G-DRAGON's 3rd Album track list



<Übermensch>

1. HOME SWEET HOME feat. ??, ??

2. I BELONG TO YOU

3. TAKE ME

4. POWER

5. TOO BAD

6. BONAMANA

7. DRAMA

8. GYRO-DROP



