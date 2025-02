Karla Sofía Gascón rompe el silencio y comparte comunicado tras los rumores de que podría perder su nominación al Oscar

En medio de la creciente controversia en la que se ha visto involucrada y de los rumores de que podría perder su nominación a "Mejor actriz" en los premios de La Academia, Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez" rompió el silencio y compartió un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram esta mañana, en donde externó su agradecimiento a todo el equipo de la película nominada a 13 Oscar, así como a los festivales que han reconocido su trabajo y a la cinta.

Además, dejó muy en claro que no tenía nada que esconder, pues sabe quien es y no busca la aprobación de los demás, asegurando que esta siendo víctima de la cultura de la cancelación, y que su único objetivo es "crear arte sin barreras", y continuar con su vida, dejando reflexiva pregunta en el aire para los medios de Hollywood.

"Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida. Me quieren aplicar el `cancel culture´. Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿ cómo avanzar ?", escribió Gascón.

¿Por qué están cancelando a Karla Sofía Gascón?

La cancelación hacía Karla Sofía Gascón surgió a raíz de que diversos medios y usuarios en las redes dieran a conocer que la actriz española había escrito una serie de polémicos "tweets" que datan del año 2021 en su cuenta oficial de "X" antes "Twitter", misma que de hecho fue borrada por la intérprete tras el escándalo.

En aquellas publicaciones, Gascón lanzó duras críticas e hizo comentarios inapropiados sobre temas delicados como la muerte de George Floyd, y de religiones como el islam, además de que habló de una manera bastante cuestionable sobre el grupo de K-Pop BTS, Guillermo del Toro, y hasta de los mismos premios Oscar que hoy en día la están nominando por su actuación en "Emilia Pérez".

Asimismo, fue señalada tras hablado mal de la actriz Fernanda Torres, quien también está nominada en la categoría de "Mejor actriz principal" por su trabajo en la película "I’m still here", asegurando que había realizado una campaña en su contra, motivo por el cual cientos de usuarios comenzaron a pedirle a "La Academia" que le retirara su nominación a Gascón tras haber quebrantado la regla de los Oscar que dicta que los nominados no deben hacer ese tipo de comentarios sobre otros participantes.

