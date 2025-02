Karla Sofía Gascón revela que fue discriminada en México, le decían que era "la española que iba a robar oro"

Ante la controversia generada por unos supuestos tuits que escribió la actriz Karla Sofía Gascón, pidió una disculpa a las personas que se sintieron ofendidas por sus palabras pero también aprovechó la voz que le dieron en una entrevista internacional para aclarar que no todas las publicaciones las hizo ella y además explicó de dónde han surgido algunas de sus expresiones, por ejemplo, recordó cuando fue discriminada en México.

Recordemos que Karla Sofía Gascón formó una carrera en las telenovelas y cine mexicano antes de convertirse en una mujer trans. La española formó parte del elenco de "Corazón Salvaje", "Llena de Amor", "Una familia con suerte", y "Hasta el fin del mundo". Y de acuerdo con sus palabras sufrió racismo en México por ser española.

Pero no solo eso, la protagonista de "Emilia Pérez" reveló entre lágrimas durante una entrevista con el periodista Juan Carlos Arciniegas para el medio CNN que desde muy pequeña ha tenido que lidiar con críticas sobre su físico, formas de vestir y de su personalidad, por lo que explicó que no se atrevería a referirse de algo que le ha hecho tanto daño como el racismo.

Durante la charla señaló que muchos de los tuits que se difundieron no fueron escritos por ella, mientras que otros aseguró que fueron sacados de contexto. Aclaró que algunos de estos post fueron escritos con humor y sarcasmo, algo que cree que a las personas les cuesta trabajo entender pero confirmó que nunca apoyaría ningún tipo de movimiento que siga a Hitler.

Con lagrimas en los ojos, la española dijo que nunca quiso ofender a nadie y les pidió disculpas | Foto: YouTube CNN

Karla Sofía Gascón revela que en México fue discriminada y le decían que era la española que iba a robar oro

Durante el tiempo que Karla Sofía Gascón vivió en México mientras trabajaba en diferentes producciones comentó que le hicieron algunos comentarios racistas como: "la española que venia a robarles el oro". Expresiones que aseguró que aunque le hayan afectado ya estaba acostumbrada a recibirlas, por lo que simplemente las dejaba pasar o escribía lo que se le venía a la mente en su perfil de X.

Karla pidió que no juzguen a alguien que no conocen, pues aseguró que no ha hecho nada malo, pues la situación le ha afectado tanto que ella y su familia han tenido que esconderse lejos de los señalamientos y críticas. Con la voz cortada y el llanto que corría por sus lágrimas, aseguró que estaba tranquila porque sabe que no es racista pero pidió que se frenen los comentarios de odio hacia ella y cuestionó por qué nadie la ha defendido.

Karla Sofía aseguró que es una buen apersona y que nunca ha hecho nada malo | Foto: AFP

Karla Sofía Gascón niega tuits contra Selena Gómez

Durante la exhibición de estos tuits supuestamente escritos por Karla Sofía Gascón, uno llamó la atención porque estaba dirigido a su compañera de elenco Selena Gómez, a quien en el texto acusó de meterse en la relación de su exnovio Justin Bieber con su actual esposa Hailey Bieber. Al respecto indicó durante la plática que no lo escribió en ella y que jamás se referiría así de su compañera.

Aseguró que ya pudo hablar con Selena y que ella misma le compartió la publicación en la que se evidenció el tuit. Karla le dijo a Gómez que no era cierto y que no lo había escrito. La respuesta de Selena fue que le creía y que tenía su apoyo al 200 por ciento y confiaba en su palabra.

Seguir leyendo:

Karla Sofía Gascón niega posibilidad de renunciar a su nominación al Óscar 2025, pero pide disculpas: "No soy racista"

Escritora colombiana defiende a "Emilia Pérez" y pide que "dejen la bobada y sepan ver arte"