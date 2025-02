Violencia a la mujer, invasiva

No existe un país en el mundo que se salve del modelo patriarcal, incluso en los escandinavos, las mujeres viven violencia, aunque no se tienen los niveles de impunidad de América Latina.

Así lo aseguró en entrevista con El Heraldo de México, Leticia Bonifaz, quien en diciembre de 2024 concluyó su periodo como una de las 23 expertas independientes del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.

“Desafortunadamente es un tema omnipresente, no hay un país que se salve del modelo patriarcal y aún en los países escandinavos que son los que mejor van en todos los rubros, tienen violencia, nada más que la diferencia es que hay más respuesta y no tienen los índices de impunidad que tenemos en América Latina”, señaló.

En el caso de México, dijo, las cifras de violencia contra las mujeres no bajan, por lo que se requiere una nueva estrategia para obtener otros resultados.

“Aunque a mí desde CEDAW no me toca revisar temas de mi propio país, desafortunadamente las cifras no bajan, yo creo que se requiere pronto que se analice una nueva estrategia con formas distintas de abordar el problema porque si seguimos repitiendo lo que se ha hecho, sencillamente vamos a encontrar los mismos resultados”, indicó.

Bonifaz dijo a este diario en 2020, al ser elegida para esta labor, que México debía poner atención en la impunidad en los feminicidios.

Cuatro años después, destacó el retroceso que tiene Argentina con el actual Presidente Javier Milei, quien niega derechos de las mujeres. Ese retroceso, dijo, también lo enfrentarán Ecuador, Perú y Paraguay, mientras que existe optimismo en Chile, Uruguay y Colombia.

Venezuela y Nicaragua, señaló, han sido los países de mayor preocupación, principalmente por lo relacionado con el derecho de las mujeres a disentir, a la participación política y de las defensoras de derechos humanos que están en riesgo.

“Está exacerbada (la violencia contra las mujeres) en Latinoamérica porque tenemos muchas desigualdades y tenemos espacios políticos en donde hay grupos que niegan derechos de las mujeres, fundamentalmente presencia de grupos evangélicos y grupos religiosos que quisieran ver un retroceso en el avance que hemos tenido sobre todo derechos sexuales y reproductivos…

“Pero la región desafortunadamente sí presenta hoy en día unas cifras que no son nada buenas y que, además, ningún país está teniendo un descenso sustantivo y permanente de donde se vea una tendencia a la baja de la violencia”, indicó.

Bonifaz es la segunda mexicana que integra el Comité, después de la embajadora Aída González. El primer país, cuya situación revisó Bonifaz al llegar al Comité fue Ecuador.

Fue relatora de ocho países: Perú, Costa Rica, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Brasil, que pudo conocer a profundidad en temas como el acceso de las mujeres a la justicia, educación, salud y trabajo, así como sobre mujeres privadas de la libertad.

Durante los cuatro años que integró el Comité, se emitieron dos recomendaciones generales sobre derechos de las niñas y mujeres indígenas, y sobre la presencia de mujeres en espacios de toma de decisiones, temas en los que, aseguró, seguirá trabajando tras concluir su participación como experta independiente.

Su llegada al Comité no fue sencilla, recordó, ya que había personas que llevaban cuatro o cinco periodos y la curva de aprendizaje para ella debía ser muy rápida, pero ahora se siente capacitada para abordar casi todos los temas sobre mujeres a nivel mundial, pues aunque conocía la situación de México y América Latina, no tenía mayor información sobre los países de Oriente Medio, del sudeste asiático y de la región subsahariana de África.

El periodo lo concluyó con un caso relevante en Perú, del que fue ponente, y en el que se investigó la esterilización forzada de mujeres rurales en la época de Alberto Fujimori.

“Fue muy importante porque pudimos hacer justicia para cinco mujeres que fueron esterilizadas”, destacó Bonifaz.

El fallo del Comité señala que la política de esterilización forzada, implementada en Perú durante los años 1990s constituyó una forma de violencia basada en el sexo y discriminación interseccional, particularmente contra mujeres indígenas, rurales y económicamente desfavorecidas.

“El Comité hace notar que la esterilización forzada, cuando es generalizada o sistemática, constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, indica el fallo.

Bonifaz también buscó ser jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“No se logró, no hay condiciones, quedaron dos personas de ultraderecha, no gustó mi papel progresista, en varios países me reclamaban mi posición respecto de los derechos sexuales y reproductivos y los derechos LGBT, pero yo creo en la igualdad humana y la igualdad de los derechos y eso defenderé siempre”, señaló.

