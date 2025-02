Escritora colombiana defiende a "Emilia Pérez" y pide que "dejen la bobada y sepan ver arte"

La escritora colombiana Carolina Sanín causó controversia en redes sociales luego de defender la película "Emilia Pérez" a la que consideró una obra "magistral" que "todos deberían ver". La también literata ha sido criticada por internautas, quienes no están de acuerdo con su postura.

Recordemos que la película "Emilia Pérez" ha generado polémica en México después de que la audiencia consideró que no retrataba a nuestro país tal y como era, sino que utilizaba recursos estereotipados, además de que abordó el tema de las desapariciones sin algún tipo de sensibilización al tema.

"Emilia Pérez" es hasta el momento la primera película de habla no inglesa en estar nominada a 13 preseas en los Oscar. El filme catalogado en el género de "narco-musical" está nominado en las categorías de Mejor Película, Mejor Actriz y Mejor Fotografía. Algo que ha causado indignación sobre todo en el público mexicano.

Pero no solo la cinta en sí ha sido víctima de críticas, la actuación y la pronunciación del español de Selena Gómez, quien es parte de la película generó un fuerte debate y ahora las rede sociales se han lanzado contra la protagonista Karla Sofía Gascón por expresiones racistas.

La escritora destacó todos los elementos de la película | Foto: X @SaninPazC

Escritora colombiana defiende "Emilia Pérez" y pide que "dejen la bobada y sepan ver arte"

Después de ver "Emilia Pérez" Carolina Sanín utilizó su cuenta de X para expresar su pensar sobre la cinta dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard. En su primer tuit señaló que no esperaba que la película le gustara tanto, resaltó que la actuación de Zoe Saldaña fue la que más le gustó y que no entendía cómo había personas que protestaron porque el filme no representaba a México.

Sanín hizo una comparación entre El Chavo del 8 y México al asegurar que el programa no era México y que todo lo que se ve en el Internet no es lo mismo que en la realidad, pidió que dejaran "la bobada" e instó a saber ver el arte. Pese a las criticas que decenas de internautas le hicieron antes sus expresiones quien continuó con sus argumentos y luego mencionó que no era obligación que no les gustara y que mejor se dieran la oportunidad de verla.

"La moralina con que critican Emilia Pérez es patética. Es más fácil indignarse diciendo vaguedades biempensantes que tratar de observar qué aparece en la película y qué se siente al verla. La pereza que la política proporciona y que permite renunciar al criterio (y al arte)", escribió.

Carolina hizo énfasis en el sonido de la película | Foto: X @SaninPazC

¿Quién es la escritora colombiana Carolina Sanín?

Carolina Sanín es una escritora, ensayista y académica colombiana nacida en 1973. Es conocida por su estilo y su crítica social y cultural. Ha trabajado en diversos géneros, incluyendo la novela, el ensayo y la literatura infantil. Estudió Literatura en la Universidad de los Andes en Colombia y obtuvo un doctorado en Literatura Hispánica en la Universidad de Yale. Ha trabajado como profesora en diversas universidades, incluyendo la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia.

La escritora es una intelectual que constantemente genera debate en Colombia por sus posturas críticas sobre la política, el feminismo, la cultura y el papel de los medios. Ha tenido disputas públicas con figuras del ámbito académico y cultural y ha sido censurada en algunas ocasiones por sus opiniones.

Sus obras más destacadas:

Todo en otra parte (2005)

Los niños (2014)

Tu cruz en el cielo desierto (2020)

Somos luces abismales (2018)

Dalia (2023)

Pese a las críticas, la escritora continuó defendiendo la película | Foto: Instagram @carolinasaninp

Seguir leyendo:

Karla Sofía Gascón niega posibilidad de renunciar a su nominación al Óscar 2025, pero pide disculpas: "No soy racista"

Zoe Saldaña habla sobre las polémicas palabras de Karla Sofía Gascón en Twitter: "no lo apoyo y no tolero"