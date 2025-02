Querido actor de Una Familia de Diez acusa negligencia médica durante una cirugía: "llegué a terapia intensiva"

El famoso actor Carlos Ignacio, famoso por su papel como "Carlos" en la serie de televisión "Una Familia de Diez", dio de qué hablar en la industria del entretenimiento después de conceder una entrevista en la que habló de los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años.

En una plática con la periodista de espectáculos, Matilde Obregón, el actor de televisión relató los momentos de angustia que vivió después de someterse a una cirugía en la que desafortunadamente se convirtió en víctima de negligencia y puso en riesgo su vida.

Hace unos días el actor que da vida a "Carlos" en la serie "Una Familia de Diez", una de las más exitosas de Televisa, dijo que estuvo cerca de perder la vida después de que un médico lo operara de emergencia de la próstata. El proceso de recuperación le provocó un fuerte malestar que lo llevó a estar internado en terapia intensiva.

En este sentido Carlos Ignacio de 73 años de edad relató que desde hace tiempo ha presentado problemas en la próstata. En uno de sus malestares acudió al médico, pero la informaron que tenía que ser operado de manera inmediata, pero el procedimiento no fue el adecuado.

"No me hizo nada, me provocó un estenosis", explicó.