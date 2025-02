Julián Figueroa habría mandado mensajes desde el más allá a Maribel Guardia y a Imelda Garza

El nombre de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, nuevamente vuelven a estar en tendencia, y es que, ambas mujeres se enfrentan de forma legal por la custodia del pequeño José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa, pues, la actriz de origen costarricense asegura que su ex nuera no es apta para cuidar al pequeño ya que supuestamente tiene problemas de adicciones.

Por su parte, Imelda Garza Tuñón ha desmentido en múltiples ocasiones a Maribel Guardia, además, ha defendido la memoria de Julián Figueroa, sin embargo, el fallecido hijo de Joan Sebastián parece encontró la manera para manifestarse y hacerle llegar un mensaje a su madre sobre todo lo que está ocurriendo y pide la paz entre ambas mujeres.

Desde que la cantante denunció a Imelda por presuntas conductas inapropiadas y obtuvo la custodia temporal del menor, el escándalo no ha dejado de crecer. Ahora, presuntamente, Julián Figueroa habría enviado mensajes desde el más allá, pidiéndole a su madre que detuviera esta batalla legal. El contacto lo hizo el famoso Ramses Vidente para el canal de YouTube de la periodista Angélica Palacios.

En dicho mensaje, Julián le habría pedido a Maribel que dejara de interferir en la vida de Imelda y su hijo. Expresó que entendía la preocupación de su madre, pero que su accionar podría estar provocando un trauma similar al que él vivió con la pérdida de su padre, Joan Sebastian. Las declaraciones del vidente han causado revuelo, especialmente entre quienes creen en la comunicación con el más allá.

“... No le ocasiones el mismo trauma que a mí con la pérdida de mi papá, me estás provocando un gran dolor, esto es un trauma y lo haces para proteger, pero estás provocando el mismo dolor, a lo mejor mi hijo no llora, pero estás provocando el mismo dolor cuando yo perdí a mi papá… le están haciendo el mismo trauma que me ocasionaron a mí”, reveló Ramsés.