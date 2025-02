Aunque se ha especulado que lo ocurrido con Bianca Censori en la alfombra roja de los Premios Grammy sería una estrategia de Kanye West para darle mayor visibilidad a sus próximos proyectos musicales, todo indica que no resultó como esperaba. Y es que además de las críticas que ha recibido en las que lo acusan de sexualizar a su esposa, se reveló que el rapero habría perdido un millonario contrato.

El pasado domingo 2 de febrero se celebró la edición 67 de los Grammy en Los Ángeles, California, con una ceremonia que tenía como objetivo principal recaudar fondos para ayudar a los afectados por los devastadores incendios en aquella ciudad. Sin embargo, lo que parecía una tranquila entrega de galardones se vio alcanzada por la polémica ante la presencia de Kanye West en la alfombra roja debido al revelador look de Bianca Censori.

Y es que la arquitecta australiana se despojó ante las cámaras del abrigo en color negro que llevaba a su llegada, esto para dejarse ver con un minivestido de transparencias sin nada que la cubriera debajo. Mientras que el rapero se mostró con un atuendo completamente en tonos oscuros que es parte del sello que caracteriza su estilo, contrario a lo que ocurre con su esposa que en más de una ocasión se ha dejado ver con reveladores atuendos.

Kanye West pierde millonario contrato tras el escándalo con Bianca Censori en los Grammy. Foto: AP

Kanye West pierde millonario contrato tras el escándalo con Bianca Censori

De acuerdo con el Daily Mail, el cantante habría perdido un contrato de 20 millones de dólares por los conciertos que tenía contemplados para mayo en Japón. Una fuente reveló al diario británico que los inversionistas estaban molestos por lo que ocurrió con Bianca Censora en los Grammy y podrían tomar la decisión de retirar la financiación al proyecto de Kanye West.

“Kanye está arruinando cada oportunidad que se le presenta (…) Japón está viviendo un despertar cultural en relación con los derechos de las mujeres y el movimiento MeToo es muy fuerte aquí. Lo que hizo es visto como un acto de control coercitivo, lo cual es absolutamente inaceptable. Ha juzgado culturalmente a Japón de forma totalmente errónea (…) Ya no es bienvenido. Esto será un duro golpe para él porque lleva viviendo en Japón alrededor de un año, casi a tiempo completo, y supongo que no lo vio venir”, indicó la fuente a Daily Mail.

El look de Bianca Censori en el after de los Grammy

Pese a las críticas, Bianca Censori compartió en redes sociales fotografías de su polémico atuendo y se filtraron más del after en el que se le ve usando un body en color negro de transparencias para que el que, una vez más, no usó ropa interior. De acuerdo con algunos asistentes, la esposa de West cantó en el karaoke el tema "Rolling In The Deep" de Adele y esto colocó la atención sobre ella logrando molestar al rapero.

Fanáticos se han mostrado preocupados por Censori ante los rumores de que podría ser forzada por Kanye West a usar los reveladores atuendos con los que se ha dejado ver más de una vez ante las cámaras. Incluso, medios en Estados Unidos han señalado que la familia de la arquitecta estaría alarmada por lo que ocurre en el matrimonio que enfrentó rumores de una crisis en 2024.

Kanye West fue expulsado de los Grammy ante polémica con Bianca Censori. Foto: AP

