Ana María Alvarado le tira a Maribel Guardia por sacar a la luz las intimidades de Imelda Garza: "no es el modo"

Maribel Guardia continúa en un pleito tanto legal como mediático en contra de Imelda Garza Tuñón, quienes pelean la custodia del pequeño José Julián, hijo de Julián Figueroa. La emblemática vedette mexicana es la abuela, mientras que la aspirante a cantante profesional es ni más ni menos que su madre.

El altercado comenzó porque Maribel asegura que Imelda tiene problemas con adicciones a diversas sustancias, además de que supuestamente mantiene una relación con un hombre, quien constantemente está en casa con el pequeño. Imelda, desde luego, ha negado todo, incluso ha entregado pruebas de que se mantiene sobria, alejada de los vicios.

En el más reciente enfrentamiento, Maribel Guardia asegura que la custodia temporal del bebé, misma que únicamente tendría por 10 días, ya se aplazó hasta 90 días, pero Imelda revela que eso no sería verdad y además, acusó a la vedette porque constantemente le quitaba al niño sin pedir permiso, lo recogía de la escuela para llevárselo.

A lo largo de la pelea, múltiples personalidades del medio del espectáculo se han puesto del lado de Maribel Guardia, pero otros tantos apoyan también a Imelda Garza Tuñón. Ahora fue turno del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien dio todo su apoyo a la vedette mexicana.

Sin embargo, Ana María Alvarado, su compañera de programa, estuvo del lado de Imelda Garza y aseguró que no estuvo nada bien haber ventilado todas esas cosas sobre la también actriz de teatro y aspirante a cantante profesional, sobre todo hacerlo de manera pública durante una conferencia de prensa con muchas personas ahí sentadas.

La conductora y legendaria periodista de espectáculos confirmó que probablemente no era la mejor manera de actuar, ya que hay cosas que deberían quedarse en familia si no se tiene el permiso expreso de las personas involucradas para sacarlo a la luz, ya que eso le puede hacer mucho daño.

"Me parece que no es el modo porque dice 'yo les cuento que me hijo era adicto y se los digo porque él se los compartió', o sea con autorización de Julián pero si reafirma y comparte haciendo daño directamente sea verdad o sea mentira a Imelda. Es una abuela atacando a la madre de su nieto"