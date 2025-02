Imelda Garza niega que las autoridades le asignaran a Maribel Guarida el cuidado de su hijo por 90 días

La polémica que rodea a Maribel Guardia por el proceso legal en contra de su exnuera, Imelda Garza Tuñón, está lejos de terminar ya que tras la conferencia en la que la actriz da su versión de lo ocurrido la madre de su nieto hizo lo mismo y desmintió que autoridades le concedieran el cuidado de José Julián por 90 días en los que el pequeño no podrá tener contacto con su mamá, a quien acusan de abuso de sustancias.

A poco más de dos semanas de que presentara una denuncia contra Imelda Garza, la actriz Maribel Guardia dio su versión sobre las declaraciones que ha realizado su exnuera y los rumores que han surgido sobre el caso. Fue sobre el escenario de la obra "Lagunilla mi barrio" que la vedette ofreció una conferencia de prensa en la que menciona que su nieto, José Julián, permanecerá con ella durante un tiempo mientras continúa la investigación tal y como lo habrían determinado las autoridades.

Maribel Guardia indicó que José Julián estará con ella por 90 días según lo establecido por la Fiscalía General de Justicia. Durante este tiempo el menor no podrá tener contacto con su mamá y recibirán visitas del personal del DIF en su domicilio, así como expertos en protección a la niñez para saber el estado en el que se encuentra el niño. La actriz añadió que durante este tiempo dejará algunos proyectos para poder dedicarse por completo al cuidado de su nieto.

Añadió que la decisión de Imelda Garza de mudarse con su hijo sí fue uno de los motivos por los que decidió comenzar un proceso legal en su contra, aunque esto debido al temor que tenía de lo que pudiera ocurrirle al menor por el supuesto consumo de sustancias de su mamá: “Yo tenía terror de lo que podía pasarle. Ella ha estrella mi camioneta y el niño podría sufrir un accidente”.

La viuda de Julián Figueroa respondió a las declaraciones de Maribel Guardia y reiteró que no consume ningún tipo de sustancias como lo afirmó la actriz, a quien acusó de crear una campaña de desprestigio en su contra debido a todo lo que ha dicho sobre ella en las últimas semanas. La cantante negó que las autoridades le asignaran el cuidado del niño por 90 días, como dijo Guardia.

"Siento que ya está utilizando a mi hijo para que haga lo que ella quiere y eso ya no me gusta, eso sí está mal porque ya no sólo me lo está prohibiendo a mí, se lo está prohibiendo a mi familia (...) Ella al final del día no es la autoridad, es la abuela de mi hijo, pero no es la autoridad. Estamos tratando de que el proceso sea lo más rápido posible, pedimos la anulación de las medidas porque yo ya presenté las pruebas", dijo Garza Tuñón en entrevista para Gustavo Adolfo Infante.