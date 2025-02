Dragon Ball Z: conoce cuál ese el significado del color naranja del traje de Gokú que pocos conocen

El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, es conocido por la riqueza de su mundo de personajes y detalles, pero también por sus elecciones estéticas que a menudo esconden significados ocultos. Una de las preguntas que surgió a lo largo de los años fue la elección del color del traje de Goku, un aspecto icónico del personaje. En una entrevista con la revista Daisenzhu en 1995, Toriyama reveló la razón detrás de esta decisión, aclarando que la elección del naranja no fue casual, sino que estaba inspirada en las prendas tradicionales de los monjes budistas.

Akira Toriyama. Fuente: Archivo

Aunque muchas veces se asume que las decisiones sobre el diseño de los personajes en el manga y el anime están basadas únicamente en la preferencia estética o la moda de la época, Toriyama revela que la elección del color del traje de Goku tiene un trasfondo más profundo. Aunque su color favorito era el verde italiano, un tono que refleja una de sus pasiones personales, el naranja del uniforme de Goku no fue un capricho personal.

Traje naranja de Gokú. Fuente: Archivo

EL SIGNIFICADO DEL COLOR NARANJA DEL TRAJE DE GOKÚ

El color del traje de Goku fue inspirado en una tradición cultural que Toriyama admiraba profundamente: los monjes budistas. La elección de este color naranja no es solo una cuestión de gusto, sino que tiene una fuerte connotación simbólica. Los monjes budistas que entrenaban en China usaban túnicas de tonos anaranjados y rojos, colores que representan la pureza, la serenidad y la renuncia al materialismo. Toriyama explicó que, al darle a Goku un traje de estos tonos, buscaba evocar esa sensación de disciplina y austeridad que se asocia con los monjes, elementos clave en la personalidad y el camino de crecimiento del protagonista.

Traje naranja de Gokú. Fuente: Archivo

Además, la conexión con los monjes budistas refuerza la idea de que Goku no es solo un luchador, sino también alguien en un viaje espiritual. A lo largo de Dragon Ball, Goku no solo enfrenta combates, sino que atraviesa un proceso de aprendizaje y superación personal. El traje naranja, por lo tanto, no solo sirve como un distintivo visual, sino también como un reflejo del carácter y la evolución del personaje, quien, al igual que los monjes, busca trascender sus límites y alcanzar un estado superior de sabiduría y habilidad.

Toriyama también mencionó que, en sus primeros días como mangaka, se inspiró en el concepto de las artes marciales tradicionales, que a menudo incluían enseñanzas filosóficas y espirituales. De hecho, en el diseño inicial de Goku, Toriyama trató de combinar elementos del kung-fu, las artes marciales chinas y la cultura japonesa para crear un personaje que fuera tanto un guerrero como un discípulo. Esta dualidad se refleja en su traje, el cual, con su color vibrante, simboliza la energía vital que Goku posee y su conexión con un legado cultural milenario.

