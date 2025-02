Se fracturan alianzas en Veracruz; PT, PAN y PRI se quedan solos

En el estado de Veracruz se fracturaron las alianzas electorales para este proceso 2024-2025 que permitirá renovar los 212 ayuntamientos en la entidad, donde los partidos del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) contenderán solos. Este lunes 3 de febrero se dio a conocer de manera oficial que la alianza “Sigamos haciendo historia en Veracruz” será integrada sólo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quedando fuera el Partido del Trabajo.

Cabe recordar que el PT, cuyo coordinador en Veracruz es Vicente Aguilar Aguilar, exigía encabezar la candidatura en 33 municipios veracruzanos, pero los otros organismos políticos ofrecían sólo 22, por lo que no hubo acuerdo en las mesas de negociaciones y el plazo para concretar la alianza ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) venció el domingo 2 de febrero.

Pese a lo anterior, Esteban Ramírez Zepeta, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, afirmó que la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”, conformada por su partido y el Partido Verde, arrasará en los 212 municipios durante la jornada electoral del próximo 1 de junio.

“Tal como lo he dicho en otras ocasiones, vamos a arrasar en los 212 municipios, no tengo duda alguna de esto, vamos a hacerlo porque contamos con el respaldo de la gran mayoría de los veracruzanos. He insistido mucho en esto: sólo con mucho trabajo en territorio y eligiendo a los perfiles más fuertes y competitivos es como vamos a arrasar”, añadió.