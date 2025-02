Pepillo Origel reacciona al compromiso de su presunto exnovio con Javier Derma: "Él paga, yo no"

Con la alegría y carisma que siempre proyecta, Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel dio a conocer la verdad sobre el rumor en donde se mencionaba que Javier Derma, el famoso dermatólogo de las estrellas está comprometido con la expareja del periodista, por lo que el conductor de espectáculos ya externó su opinión al respecto.

En un encuentro con la prensa, Pepillo Origel dijo que no estaba enterado sobre la situación en la que estaba envuelto en la que se asegura que Javier Derma está comprometido para casarse con un joven de nombre Reinaldo Junior, puesto que mencionó que estuvo de vacaciones por algún tiempo lejos de México y no se enteró de los escándalos que protagoniza en el país.

Pepillo Origel, aseguró que a él nadie le “quita nada”, tal y como ahora se rumora, así como también dijo que no necesita pagar para ser amado, refiriéndose a que algunas personas ofrecen dinero o regalos con el fin de estar con alguien más en una relación romántica o íntima.

En lo que respecta a su situación sentimental, Pepillo Origel compartió con los medios de comunicación y con sus seguidores que por el momento está soltero y disfrutando de su compañía, ya que asegura que se la pasa viajando y gozando de su tiempo con familia y amigos.

“Ya acabé, vivo feliz, me dedico un fin de semana me voy a León, otro me voy a San Miguel, me quedo aquí, me voy con mis perros, soy feliz con mis perros y con mi familia, eso es lo que hago, ya no tengo tiempo para amores y menos para estar pagando”, dijo Origel sobre su situación sentimental en la actualidad.