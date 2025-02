Balean casa de aspirante morenista a alcaldía de Jilotepec en Veracruz

El aspirante a la candidatura de Morena para la alcaldía de Jilotepec, José Antonio Olivares Solano, denunció que sujetos armados balearon su domicilio en dicho municipio ubicado en la región capital del estado de Veracruz, durante la madrugada del domingo 2 de febrero. El afectado recordó que el pasado viernes 31 de enero se manifestó en las oficinas de la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la ciudad de Xalapa, para exigir “piso parejo” en la contienda interna.

En su portón quedaron cinco impactos de bala y los casquillos percutidos, por lo que interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), dependencia que abrió una carpeta de investigación por este caso.

En conferencia de prensa, en la ciudad de Xalapa, el morenista comentó que el ataque armado a su domicilio se registró alrededor de las 3:40 horas del domingo, cuando él y su familia se encontraban descansando. Al escuchar las detonaciones llamaron al número de emergencias 911. Solicitaron la presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero acudieron a su vivienda dos horas después de haber realizado el reporte correspondiente.

Olivares Solano indicó que después de la manifestación ha recibido mensajes de extorsión y notas de voz con amenazas. Incluso, mencionó que le arrojaron una piedra con un mensaje donde le exigían que se bajara de la contienda. El afectado enfatizó que es necesario que Morena trabaje en Veracruz para que se lleve a cabo un proceso en términos de la normatividad, para garantizar la integridad de los aspirantes.

“Temo por mi vida, por la de mi familia y el equipo de trabajo que me respalda, el mensaje fue bájate de la contienda, pero no nos vamos a bajar, tenemos la firme idea de seguir adelante. No quiero acusar a nadie, pero sí un llamado a la civilidad, no somos muchos, no hay necesidad de hacer esto”, añadió.