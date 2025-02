"Infidelidad, humillaciones y maltratos": Óscar Barajas cuenta por qué decidió terminar con Kimberly ‘La más preciosa’

Recientemente Óscar Barajas, ex pareja de Kimberly ‘La más preciosa’, dio una entrevista para TVNotas, en donde compartió detalles sobre su ruptura con la famosa influencer, misma que anunció hace tan solo unos días en sus redes sociales, dando por terminado su matrimonio que habría comenzado en diciembre de 2023.

Según reveló ante el medio, tomó la difícil decisión luego de que se detonará un conflicto entre ambos tras haber sido víctima de infidelidades, humillaciones y hasta maltratos físicos por parte de la celebridad de internet.

Además aseguró que Kimberly comenzó a mostrar un comportamiento mucho más indiferente hacía él, pero que la gota que derramó el vaso fue cuando encontró evidencias como audios, mensajes, fotos y videos de su esposa con otras personas. Sin embargo, al intentar confrontarla al respecto, lejos de darle una explicación le lanzó el celular, guardó silencio y terminó por echarlo de su hogar.

"Le caché audios, mensajes, fotos y videos con otras personas. Ahí me di cuenta de que ya tenía a otro. Cuando le reclamé, su reacción fue muy impulsiva. Agarró y aventó el celular hasta estrellarlo. Se quedó callada y me corrió de la casa”, comentó.

Asimismo aclaró que no fue la última vez que los vieron juntos, pues asistieron a un concierto de María José al cual ya tenían planeado ir, en donde pasaron una noche inolvidable luego de que pasarán al camerino de la famosa cantante quien les interpreto el tema "Evidencias" luego de que le compartieran que su presentación marcaba el final de su ciclo como pareja.

Igualmente, confesó que nunca tuvo la oportunidad de salvar su matrimonio con Kimberly ‘La más preciosa’ a pesar de que llegaron a pensar en tomar terapia de pareja, pues nunca fueron a ninguna sesión, lo que finalmente los llevó a dejarse de amar.

Finalmente aseguró que a pesar de que no hablaron de lo que pasará en el ámbito legal, está consciente de que se casaron por bienes separados, por lo que cada quien se quedará con sus cosas, incluyendo todo lo que le regaló, exceptuando el anillo de compromiso con el que le propuso matrimonio, ya que le costó mucho dinero, y quiere atesorarlo para tener un bonito recuerdo de la que alguna vez fue su esposa, señalando se quedó con las ganas de haber formado una familia a su lado, y que por ahora se tomaran un tiempo antes de comenzar con los papeles del divorcio.

"Le quité el anillo de compromiso porque me costó muy caro y porque ella decidió estar con otra persona. ‘Al que quiera azul celeste, que le cueste’. No lo empeñaré. Lo conservaré para recordar que ella será mi única esposa. Ahorita nos daremos un espacio para después hacer los trámites del divorcio. Me quedé con ganas de haber formado una familia", declaró.