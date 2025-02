Filtran los ÚLTIMOS MENSAJES que Vanessa le envió a un amigo antes de ser asesinada en un puesto de elotes

Vanessa Lizeth García Espinoza, de 22 años de edad, perdió la vida la madrugada del domingo 2 de febrero mientras celebraba el segundo aniversario de un puesto de elotes del municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Medios locales refieren que la joven - y otros asistentes - fueron atacados a balazos por sujetos armados. Hasta ahora, las causas de la agresión son desconocidas y el dueño del establecimiento ha negado que se tratara de un ataque en su contra.

En medio de la conmoción por esta tragedia, en plataformas digitales se dieron a conocer las últimas publicaciones que realizó Vanessa Lizeth en sus redes sociales. Con base en esos últimos mensajes se entiende que la joven aparentemente había planeado una noche de diversión con sus amigos, con quienes tenía previsto acudir a diferentes eventos la noche del 1 y la madrugada del 2 de febrero del presente año.

Según las últimas publicación de la joven, Vanessa había hablado con un amigo suyo llamado Brandon, con quien planeaba salir a divertirse el día de los hechos. El plan consistía en asistir a un club nocturno ubicado en Barrio Antiguo, para posteriormente acudir a la fiesta de aniversario de un puesto de elotes conocido como "Los Mitotes", finalmente, los jóvenes habían acordado desplazarse a un salón de eventos muy cercano a la zona.

El plan aparentemente fue organizado por Brandon y, aunque no se lee la respuesta de Vanessa, se sabe que la joven sí acudió al festejo de aniversario del puesto de elotes "Los Mitotes", donde resultó herida en medio de una intensa balacera en la zona. Presuntamente, la joven recibió un disparo en las costillas, razón por la que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital local, pero - desafortunadamente - murió horas más tarde.

Brandon, el amigo de Vanessa, compartió una serie de mensajes en sus redes sociales, donde solicitaba donadores de sangre para su amiga, esto previó a que la joven perdiera la vida. En las últimas publicaciones realizadas por Brandon, el joven también lamentó que los supuestos amigos de la joven no acudieran al hospital a ofrecer su apoyo y únicamente quisieran enterarse del "chisme".

"Desde anoche nadie vino, yo desde que supe aquí estoy con su mamá, está en silla de ruedas y se puso grave de ver así a su hija, de no poder moverse. Tengo como 200 mensajes y ni una de esas personas vino, es lo que me molesta, solo quieren saber el chisme y no ayudar, mínimo se hubieran dado la vuelta", escribió Brandon junto a una fotografía de la madre de Vanessa en el hospital.

Horas más tarde, Brandon compartió una publicación pidiendo apoyo económico para poder realizar el funeral de Vanessa, pues la joven no sobrevivió a sus lesiones: "jamás haría mal uso del dinero. Su mamá está en silla de ruedas y su papá es de la tercera edad. Quiero llevarle mariachi, hacer camisas con su rostro, una manta, comprar globos blancos y velarla. Si no puedo cubrir esa cantidad yo lo pongo, pero el que guste apoyar, éramos muchos los que la conocíamos", escribió.

