Vanessa Lizeth salió a comprar un elote y murió en un ataque armado en Nuevo León

Autoridades del estado de Nuevo León confirmaron el fallecimiento de Vanessa Lizeth García Espinoza, de 22 años de edad, quien fue acribillada a balazos la madrugada del pasado domingo 2 de febrero en el municipio de Guadalupe. De acuerdo con primeros reportes, la joven estaba en un puesto de elotes cuando sujetos armados llegaron y abrieron fuego en, al menos, 15 ocasiones, dejando a dos personas heridas.

Tras permanecer unas horas internada en el Hospital Metropolitano, ubicado en el municipio de San Nicolás, Vanessa Lizeth perdió la vida durante las primeras horas del lunes 3 de febrero. Medios locales informan que la joven no sobrevivió a las heridas de bala que presentaba en el cuerpo; de igual manera, se dio a conocer que un adolescente - de aproximadamente 16 años - también murió como resultado del ataque armado en el puesto de elotes.

Sobre la balacera ocurrida el pasado domingo 2 de febrero, un hombre llamado Andy Rentería - quien sería el dueño del puesto de elotes "Los Mitotes" - apareció en sus redes sociales para explicar qué fue lo que en realidad sucedió. En un video, que ya circula en plataformas digitales, se observa al sujeto con lágrimas en los ojos mientras niega que la agresión haya sido contra su local; el hombre asegura que las balas se detonaron cerca de la zona.

¿Qué pasó en el puesto de elotes "Los Mitotes" la madrugada del 2 de febrero?

La joven murió en una balacera. Foto: facebook / Vanessa Lizeth García Espinoza.?????

Rentería resaltó que el 2 de febrero se encontraba celebrando el segundo aniversario de su puesto de elotes "Los Mitotes", por lo que organizó un pequeño evento. Sin embargo, destacó que durante la madrugada se escucharon disparos muy cerca de su establecimiento, pero negó que el ataque armado haya ocurrido dentro de su local: "el evento era para ustedes, por agradecimiento a su apoyo desde que empezamos, me da sentimiento que con mucho sacrificio se hizo esta fiesta, me duele lo que pasó", dijo.

Agregó que nunca supo de dónde provenían las balas y enfatizó que no era un ataque directo contra él, o su local; aunque, precisó que no conocía a sus clientes, por lo que no descartó que la balacera haya sido dirigida contra una persona que estaba en el evento: "nosotros no somos malos, somos bien trabajadores, desde las 6 de la mañana empezamos y estamos encerrados en el local todo el día. La mayoría de las personas que estaban ahí no las conocíamos, lo juro por mis hijos, salió mucha gente", contó.

Autoridades investigan el móvil del crimen

El puesto de elotes celebraba su segundo aniversario. Foto: Vorágine Mx

El dueño de elotes "Los Mitotes" señaló que ha estado recibiendo amenazas luego de que dos personas fallecieron como consecuencia de esta balacera, además, lamentó que las personas lo estén relacionando a él con estos hechos violentos: "me duele mucho lo que me comentan que yo tengo la culpa, quería aclararles esta situación, que lamentamos lo sucedido y que en una fiesta se va corriendo la voz y se invita a mucha gente. El ataque no fue directo a mi local, fue en la esquina, aquí a lado, los asistentes lo saben, fue una balacera en una reunión ajena”.

Las autoridades del estado de Nuevo León ya se encuentran investigando el móvil del crimen, pero, hasta ahora, se desconoce si el ataque tenía un objetivo en especifico. Por este hecho ninguna persona ha sido detenida, mientras que Vanessa Lizeth y otro adolescente de 16 años perdieron la vida como consecuencia de las balas.

