Motociclista hace mortal acrobacia en muro de contención de la México-Cuernavaca | VIDEO

Un motociclista realizó una acrobacia mortal en el muro de contención de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la curva conocida como "La Pera", lo cual quedó grabado en video y fue difundido en redes sociales, sin que hasta el momento se sepa la fecha en que ocurrió el hecho.

En las imágenes se observa a un grupo de bikers que se traslada sobre la curva, ubicada en los kilómetros 66 y 67, mientras uno de ellos graba. De pronto, uno de los motociclistas de casco verde se sube al muro de contención que separa los carriles de ambos sentidos en dicha vía.

El motociclista pierde el control y cae sobre el asfalto, mientras el hombre que graba dice: "No m..." y desvía la cámara, sin embargo cuando vuelve a enfocar se observa un segundo accidente más adelante. Las imágenes comenzaron a difundirse el 1 de febrero, pero se desconoce la exactitud de la fecha en que ocurrió.

Las rodadas de bikers suelen pasar por dicha vía y hacer parada en el poblado de Tres Marías. Debido a que este fin de semana hubo "puente" por el día feriado del día 3, en lugar del 5 de Febrero, aniversario de la Constitución, muchas personas salieron a carreteras para disfrutar el asueto.

Debido a las imágenes fuertes que fueron captadas en video, el material se ha vuelto viral en redes sociales en donde abundan los comentarios. "De hecho pudo ser cualquier fin de semana", "en su mente tenía lógica, sentido y se vería como una escena de Fast and the Furios", "los sábados por la mañana es un caos Tlalpan, pues van en caravana imponiendo la velocidad y simplemente, no puedes hacer nada, más que "esperar", señalaron.

Equipos de emergencia acudieron a atender al motociclista lesionado después del accidente.

VIDEO: Biker sufre fuerte accidente en "La Pera"

Esto pasa por agarrar la autopista México-Cuernavaca como pista de carreras particular. Equipos de emergencia acudieron a atender al biker lesionado después de este incidente el fin de semana. pic.twitter.com/7t0imDC5sG — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) February 3, 2025

