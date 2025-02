Eduardo Yáñez habla de la cachetada que le dio a un reportero, explica las consecuencias que sufrió | VIDEO

La mañana de este martes 4 de febrero el nombre del actor de cine, teatro y televisión, Eduardo Yáñez, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de conceder una entrevista en la que recordó la polémica que protagonizó en 2017 cuando cacheteó a un reportero.

En aquel año el protagonista de las telenovelas "Fuego en la sangre" y "Destilando amor" se colocó en el ojo del huracán después de agredir físicamente al reportero, Paco Fuentes, en un evento que se celebró en la ciudad de Los Ángeles en California. Como pocas veces el actor habló al respecto.

Después de 8 años de la controversia, Eduardo Yáñez dio una entrevista con Alex Blanco en la que recordó la cachetada que le dio a Paco Fuentes y las consecuencias que sufrió. Las declaraciones del actor de televisión no pasaron desapercibidas para nadie, generando bastantes reacciones.

En plática con el conductor de Fox Sports, Eduardo Yáñez recordó que su reacción se debió a que el periodista Paco Fuentes se metió con su familia, específicamente con su hijo. El actor de telenovelas aseguró que el comunicado intentó hacerse el valiente al cuestionarlo durante la alfombre de un evento.

Después de revelar los motivos que lo llevaron a reaccionar de esa manera, Eduardo Yáñez reiteró que nada justifica la violencia, sin embargo, estaba siendo cuestionado por temas personales. Detalló que hasta el momento nunca le ha ofrecido disculpas al reportero, Paco Fuentes.

En cuanto a las consecuencias que sufrió por su reacción física al reportero, el galán de televisión dijo que fue demandando y tuvo que pagarle una importante suma de dinero a Paco Fuentes. Eduardo Yáñez prefirió no hablar de la cantidad exacta, señalando que no lo ha visto a ver al reportero.

"La violencia no se justifica de ninguna manera. No (le ofreció disculpas). Me demandó, le tuve que pagar, ni idea tengo. Nunca lo he visto más que el día del accidente", señaló.