De Mazatlán a la CDMX, llega “El Yakifest Tour: “todo empezó en un cumpleaños”, asegura el cantante

Uno de los festivales más esperados por los amantes del regional mexicano llega por fin a la Ciudad de México, gracias a Luis Alfonso Partida a quien conocemos mejor como “El Yaki”, y es que, lo que comenzó como la celebración de un cumpleaños, hoy es uno de los proyectos más importantes de su carrera.

Y es que, para “El Yaki” presentarse en El Auditorio Nacional por primera vez y con el proyecto que le permite reunir a lo mejor del regional mexicano en un mismo escenario, no solo es un sueño que está por cumplir sino una gran responsabilidad que lleva, ahora también como empresario.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, “El Yaki” nos dio los pormenores sobre el Yakifest, además, nos reveló los invitados especiales que tendrá y habló un poco sobre el trabajo que significa este tour para su carrera.

Lo mejor de la Perla del Pacífico llega a la CDMX respaldada por una de las voces más emblemáticas del regional mexicano, nos referimos a “El Yaki”, quien se encuentra feliz por la próxima presentación de su festival en uno de los recintos más importantes de la capital “El Auditorio Nacional”, el 5 de febrero.

De acuerdo con el intérprete de temas como “Déjalo así”, “Dile a tu orgullo”, “Ándale pues terco”, entre muchas otras más, “El yakifest” ya cumple 7 años desde que inició y todo fue como un juego: “Es un proyecto que nació como jugando por allá del 2018, fue evolucionando año con año, ya pudimos tener el valor para decir: ‘vamos a hacer un tour y vamos a empezar por la CDMX’, se nos dio la oportunidad y aquí andamos”.

De acuerdo con el propio Luis Alfonso, todo comenzó en un cumpleaños en donde se reunió con sus amigos de toda la vida, en como dice él una celebración “normal”, ahí sus colegas le demostraron no solo el cariño sino también el apoyo que le brindan en cualquier momento de la vida.

“sí, como una celebración normal…siempre he tenido la fortuna de contar con el apoyo de mis amigos y en primera edición me acompañó Pancho Barraza, es una evolución que me ha ayudado mucho y m e he sentido orgulloso del cariño que mis colegas me tienen”