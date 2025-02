Claudia Sheinbaum asegura que buscan un acuerdo nacional para establecer el precio máximo de la gasolina

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que buscará un acuerdo nacional con los dueños de estaciones de servicio para establecer un precio máximo al precio de la gasolina en México.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que no es correcto que haya márgenes de ganancias de hasta 6 pesos por litro de gasolina.

“Les voy a adelantar sobre las gasolineras, tenemos un grupo de trabajo con Profeco, ASES, Pemex, Energía, más la Comisión Reguladora que ya desapareció, y ahora se va a hacer la Comisión Nacional de Energía (...) hacer un acuerdo antes de estar cerrando gasolineras, como el acuerdo que hicimos para el precio de la canasta básica, queremos hacer el mismo acuerdo con los gasolineros”, explicó. Noticias Relacionadas BIMBO abre chamba DESDE CASA, ofrece fondo de ahorro, vales de despensa y descuentos

Claudia Sheinbaum indicó que Pemex produce gasolinas, las distribuye y dependiendo del lugar, es distinto el costo al que le vende al distribuidor de gasolina.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso quede claro y poder reducir esos costos por parte de Pemex y que hagamos un acuerdo con todos los gasolineros del máximo precio de la gasolina, por supuesto que no es en principio fijar el precio, no se trata de eso, pero sí de que haya un acuerdo voluntario de que no puede ser que un gasolinera le saque 6 pesos a cada litro, no cuando el máximo que podría ayudar a sacar en 2 pesos y ya estamos hablando de mucho”, afirmó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Antonio Nava

Sheinbaum descarta que se utilicen recursos públicos para financiar ganancias de gasolineros

La jefa del ejecutivo federal dijo que no se utilizarán recursos públicos para financiar las ganancias de los gasolineros.

“Ustedes saben que nosotros tenemos un mecanismo de financiamiento del IEPS que puede compensar ese aumento del precio internacional, pero lo que no queremos es meter el IEPS para financiar la ganancia de los gasolineros, Eso no no está bien, entonces en ese acuerdo general estamos trabajando”, precisó.

Sigue leyendo:

Sheinbaum reacciona a despliegue de Guardia Nacional en frontera norte: “No se deja sin seguridad al resto del país”

IMSS abrirá 9 hospitales en 2025; ¿dónde estarán ubicados y cuáles serán sus especialidades?