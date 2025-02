Claudia Sheinbaum dice sí al T-MEC y NO a los aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que México busca que no haya aranceles con Estados Unidos no solo por un mes, sino que se cancelen.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la jefa del ejecutivo federal dijo que México busca que se mantenga el Tratado México, Estados Unidos y Canadá porque ha sido benéfico para los países.

“Nosotros queremos pues que no hayan aranceles, no solamente un mes, que no haya aranceles, eso pues es una negociación que inicia ahora con mucho más fortaleza con el gobierno del presidente Trump, él habla, pues de qué no quiere que se exporte tanto de México a Estados Unidos, nosotros decimos, pues que es la fortaleza de América del Norte, del tratado que tenemos, pues es parte de lo que se va a platicar, y nosotros queremos que permanezca porque ha sido benéfico para los tres países”, afirmó.

Plan México

Claudia Sheinbaum reiteró que el objetivo del Plan México es disminuir el número de importaciones y que la mayoría de los componentes de las cadenas productivas estén en México.

“Entonces lo que queremos ahora es que muchas cadenas productivas se produzcan aquí y eso pues hay que hacerlo con los empresarios nacionales, con empresas extranjeras, cómo lo haríamos, pues con ciertos objetivos cuanto queremos disminuir de importaciones en un sector en otro y también objetivos de producción nacional”, explicó.

La mandataria federal dijo que las empresas se instalarían en los Polos de Bienestar.

“El Plan México tiene ese objetivo, ahora donde se pondrían esas empresas, en lo que llamamos Polos de Bienestar, los Polos de Bienestar iniciaron con el presidente López Obrador en el Tren Interoceánico, y nosotros queremos que haya más Polos de Bienestar (en otras regiones)”, precisó.

