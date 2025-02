Matan a balazos a exfuncionario de Manzanillo y su esposa enfrente de su pequeño hijo

La noche del pasado domingo 2 de febrero fueron asesinados a balazos Arturo Fabián Galván Birrueta - un exfuncionario del Ayuntamiento de Manzanillo, en el estado de Colima - y su esposa, Margarita Medina. De acuerdo con primeros reportes, la pareja viajaba en un vehículo particular cuando fueron interceptados por sus agresores, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.

Al momento de los hechos Galván Birrueta y su esposa transitaban por la avenida Nautilus, en la colonia Paseo del Mar, en el municipio de Manzanillo. Testigos refieren que mientras circulaban por la zona otro vehículo se les emparejó y desde ahí les dispararon en varias ocasiones. Cabe mencionar que junto a la pareja también viajaba su hijo de 8 años de edad.

El menor de edad resultó ileso de esta agresión, mientras que Arturo Fabián Galván Birrueta y Margarita Medina perdieron la vida como resultado de este crimen. Hasta ahora, no hay personas detenidas por el doble homicidio y se desconocen las causas que ocasionaron la agresión, no obstante las autoridades de Colima informaron que ya están investigando el hecho violento.

¿Quién era Arturo Fabián Galván Birrueta?

La pareja fue asesinada a tiros.

Oscar Adrián

Galván Birrueta se desempeñó como director del Registro Civil y secretario general del Ayuntamiento de Manzanillo durante la administración municipal de Griselda Martínez. Al respecto, la expresidenta municipal de Manzanillo lamentó los hechos violentos y condenó la agresión que sufrió la pareja.

"Arturo Fabián Galván Birrueta, Doctor y Lic. en Filosofía; durante la administración que encabecé a favor de los manzanillenses, fué Director de Registro Civil y Secretario General del Ayuntamiento en ausencias de la maestra Martha Zepeda. Fué cobardemente asesinado la tarde noche de ayer mientras circulaba por la Av. Nautilus entre la delegación de Salahua y Santiago en su modesto auto en compañía de su familia integrada de su honorable esposa, quien era maestra y su pequeño hijo de 7 años quien milagrosamente resultó ileso", expresó Griselda Martínez en sus redes.

Expresidenta municipal de Manzanillo lamenta el crimen

Funcionarios han lamentado el crimen.

Karla Assaleih

La expresidenta municipal de Manzanillo externó el pésame a los seres queridos de Galván Birrueta y resaltó que Arturo fue un gran ser humano y un funcionario honesto, con principios inquebrantables: "tus asesinos en su ignorancia no saben que la conciencia, los principios, la libertad, la verdad, la realidad y los anhelos de vivir en paz y ser felices no se pueden matar, no mueren".

"No sé mata la verdad matando al que la conoce porque tú verdad la conocemos much@s y al final es la verdad de tod@s, hasta la de tus asesin@s que nunca la podrá acallar por más que la maquillen, la oculten y busquen silenciarla. Estarás en mis pensamientos y corazón igual que en el de tod@s tus compañer@s, cómo lo que fuiste, un gran ser humano, un funcionario honesto y de principios inquebrantables”, sentenció.

