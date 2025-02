Oposición ve con reservas acuerdos entre Sheinbaum y Trump por aranceles

Partidos de oposición en la Cámara de Diputados rechazan que el acuerdo del Gobierno mexicano con el de Estados Unidos, sea un avance y cuestionan los puntos que la componen.

El Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara baja, en voz de su coordinador, Rubén Moreira, consideró que la pausa a la imposición arancelaria baja la presión, pero deja dudas en qué condición van 10 mil efectivos a la frontera.

Comentó que hacen caso del llamado a la unidad en el PRI, pero también dijo que no hay cheque en blanco, y lo que se busca es ver los resultados, porque no justificarán a un gobierno que no haga lo correcto.

Se requiere unidad, es cierto, pero para luchar contra el crimen organizado; se requiere unidad, es cierto, pero para fortalecer las instituciones. En el PRI no hay cheque en blanco, queremos ver los resultados, y mucho menos vamos a justificar a un gobierno que no haga lo correcto, y mucho, mucho menos a un partido Morena que está dividiendo y polarizando”, subrayó.

PAN no avala acuerdo entre Trump y Sheinbaum

Por su parte, la vicecoordinadora del Partido Acción Nacional, en San Lázaro, Noemí Berenice Luna, expuso en redes sociales que no avalan el acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Donald Trump, porque se trata de una imposición.

“Por supuesto que NO nos gustó el acuerdo de la Presidenta Claudia Sheinbaum con Trump. No fue una negociación, sino una imposición, donde el Gobierno mexicano sólo acepta las condiciones de EUA. Necesitamos diplomacia de alto nivel donde México también se beneficie”, sostuvo.

El diputado federal, Rubén Moreira Valdez, quien también cuestionó el tema de las armas, ya que la mandataria de nuestro país menciona ese tema, mientras Donald Trump lo omite, pidió a Morena que deje de polarizar, que se resuelva o se intente resolver el tema de la migración, que se actúe en materia de seguridad, que el gobierno cese la destrucción de las instituciones, porque eso, dijo, “nos afecta y nos hace débiles ante las presiones del extranjero”.

