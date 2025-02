Desaparece Alondra Monserrath Alejo en Nuevo León, tomó un taxi de aplicación tras salir con su novio y no regresó

La desaparición de una joven llamada Alondra Montserrat Alejo de tan sol0 18 años de edad ha movilizado a familiares y amigos en el estado de Nuevo León, luego de que ella abordara un taxi de aplicación para regresar a su hogar y no llegara a la dirección que indicó.

Tras su ausencia, los familiares indican que la joven había salido con su pareja a comer a una plaza comercial ubicada en la entidad en donde reside, allí salió alrededor de las 18:00 horas rumbo a su casa y esa fue la última ocasión en que supieron de su paradero según indica su pareja.

Él y su familia han activado la búsqueda movilizándose entre las personas cercanas, con el reporte en la aplicación que ella usó para moverse hacía su casa, así como las autoridades que esperan 24 horas para poder activar la ficha de búsqueda de la joven por el protocolo derivado de su edad como mayor de edad.

Desde las 12:00 horas salió de su domicilio para la cita que tendría en la tarde con su pareja, de acuerdo con el relato de la familia que han posteado en sus respectivas redes sociales al pedir ayuda para localizarla, fue a comer con él y ya no volvió.

Alondra tiene 18 años y pidió su taxi a las 18:30 horas en un supermercado ubicado en la avenida Díaz Ordaz de Santa Catarina, Nuevo León.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes 3 de febrero ella vestía un pantalón tipo mezclilla de color azul y una sudadera negra, una pinza del personaje Hello Kitty de color rosa y unos tenis blancos.

La madre de Alondra identificada como Yady Alejo, expuso en su cuenta de Facebok que ella salió de su casa desde las 12:30 horas y solicitó el apoyo "Por favor si alguien la vio les pido con todo mi corazón que me lo comuniquen, ayúdenme a compartir se llama Alondra Monserrath Alejo Hernández", escribió

"Buenas noches amigos familia, público en general, les pido con todo mi corazón si alguien ha visto a mi hija, salió desde las 12:30 de mi casa con su novio, fueron a comer y su novio dice que ella tomo un Uber a las 6:30 de la tarde en HEB de Díaz Ordaz en Santa Catarina y no ha regresado, por favor si alguien la vio les pido con todo mi corazón que me lo comuniquen, ayúdenme a compartir se llama Alondra Monserrath Alejo Hernández tiene 18 años, vestía una sudadera negra pantalón de mezclilla y tenis blancos, usaba una pinza de hello Kitty rosa , muchas gracias a todos por compartir"