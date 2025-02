Sheinbaum responde a encuesta de El Heraldo de México; “la soberanía no es negociable, México no está en venta”

La defensa de la soberanía nacional unió a los mexicanos y por eso aumentó el respaldo al gobierno de México, consideró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la conferencia de prensa, la mandataria federal reaccionó a la encuesta de El Heraldo de México en alianza con QM Estudios de Opinión.

En la medición, 86% de los consultados respondió “de acuerdo” con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum de que México es un país libre, soberano e independiente; 9% está “en desacuerdo”; 1% “ni de acuerdo ni en desacuerdo” y 4% “no sabe/no contestó.

Claudia Sheinbaum dijo que a ella le corresponde defender la soberanía y dignidad de México.

“Lo que me corresponde a mí es defender eso por encima de todo yo en el video y en el escrito puse la soberanía no es negociable México no está en venta y eso nos une a los mexicanos muchas gracias a todas”, señaló.