Niurka y Manelyk protagonizan la primer pelea de La Casa de los Famosos All Star: "necesitas llamar mi atención"

Este martes 5 de febrero, luego de varios meses de espera y de especulaciones sobre quién iba a ser parte de la nueva edición del reality show “La Casa de los Famosos All Star”, se conoció a los 23 integrantes que prometen llenar de polémica esta nueva temporada. Y aunque por lo regular durante la primera noche todos los integrantes tienen una gran convivencia en esta ocasión ya se vivió la primera pelea.

Este encontronazo lo protagonizaron dos de las integrantes más polémicas de todas las temporadas, se trata de Niurka Marcos y Manelyk González, quienes desde antes que coincidieran en este proyecto ya habían protagonizado algunas peleas a través de redes sociales. Debido a esto es que la situación se vivió tensa para el resto de los participantes.

Todo ocurrió durante el brindis de bienvenida que temporada a temporada ya se ha convertido en una tradición, pues, todos los integrantes se reúnen en el comedor para dar unas palabras de bienvenida y presentarse con el resto de los participantes por si es que hay alguno que no se conozca entre sí.

Fue así que, luego de las palabras que Laura Bozzo dio a sus compañeros de temporada a su lado seguía Niurka Marcos por lo que por obvias razones la cubana iba a tomar la palabra cuando de repente, Manelyk la interrumpió y pidió ser ella la siguiente en hablar, pero esto a “mamá Niu” no le gustó para nada, por lo que la puso en su lugar.

Luego de haberle puesto un alto a Manelyk, la también llamada “Mujer escándalo”, siguió con su discurso en donde aseguró que ella en esta temporada solo quiere divertirse, pero, no permitirá que nadie le falte al respeto pues sabe que está ahí para dar un buen contenido.

“Soy mamá Niu con mucho amor para todos, empática con el que lo quiera, el que se ponga así un poco raro, igual respondo, porque soy histriónica entonces, no me gusta aburrirme, vengo a divertirme, lo prometí a mis hijos, a mi novio, a mis bebé Nius y no les voy a fallar, pero, de cualquier manera pues hay que dar contenido, ¿verdad?”, dijo Niurka