Dua Lipa en Mexico 2025: Estas son las fechas CONFIRMADAS para la CDMX

Dua Lipa, una de las cantantes británicas más famosas del momento llegará a conquistar territorio mexicano. La cantante ha anunciado su gira en Latinoamérica y entre los países que va a visitar se encuentra México y si eres mega fan, quédate al final porque aquí te vamos a contar dónde y en qué fechas se presentará en nuestro país.

El Foro GNP de la Ciudad de México antes conocido como el Foro Sol será testigo del regreso de Dua Lipa a México. Después de tres años, la intérprete de éxitos como "Be the One", y "One Kiss" vuelve a presentarse ante los millones de fans chilangos en dos espectáculos en la capital mexicana.