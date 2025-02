“Aterrador”: ex empleado de OpenAI y una dura predicción del desarrollo de la IA en el mundo

La inteligencia artificial ha experimentado un avance exponencial en los últimos años, transformando la forma en que vivimos y trabajamos. ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, es un claro ejemplo de esta evolución. Con la capacidad de generar texto humano, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a tus preguntas de manera informativa, ha demostrado ser una herramienta versátil y poderosa.

Sin embargo, este rápido desarrollo plantea interrogantes sobre el futuro de la humanidad y las implicaciones éticas de esta tecnología. Steven Adler, ex investigador de seguridad de OpenAI, ha expresado su preocupación por el ritmo acelerado del desarrollo de la inteligencia artificial. Advierte sobre los riesgos potenciales de una inteligencia artificial general (AGI), es decir, capaz de superar a los humanos en cualquier tarea intelectual. Según el experto, la industria está tomando una "apuesta muy arriesgada" al avanzar tan rápidamente en esta dirección sin tener un control total sobre las posibles consecuencias.

Steven Adler, ex investigador de seguridad de OpenAI, indicó su preocupación por el ritmo acelerado del desarrollo de la IA. Fuente: Pinterest

¿Está en juego el futuro de la humanidad?

La idea de crear una inteligencia artificial general que supere las capacidades humanas es un objetivo ambicioso que atrae a numerosos investigadores y empresas tecnológicas. Compañías como Anthropic, creadora de Claude 3, uno de los modelos de IA más avanzados del mundo, estiman que podrían alcanzar este hito en los próximos años. Sin embargo, esta carrera hacia la AGI plantea importantes interrogantes sobre la seguridad, la ética y el impacto social de esta tecnología.

Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de la inteligencia artificial es lograr alinear sus objetivos con los de la humanidad. Esto significa garantizar que esta herramienta actúe de manera segura y beneficiosa para todos, y no se convierta en una amenaza. Adler, ex empleado de OPenAI advierte que la industria aún no ha encontrado una solución definitiva a este problema, lo que aumenta los riesgos asociados con el desarrollo de una inteligencia artificial general.

El desarrollo apunta a la creación de inteligencia artificial general que supere las capacidades humanas. Fuente: Freepik

El futuro de la inteligencia artificial es incierto y lleno de posibilidades. Si bien esta tecnología tiene el potencial de resolver algunos de los mayores desafíos de la humanidad, también plantea riesgos significativos. El ex investigador de OpenAI coincide en que se está desarrollando muy rápidamente y él mismo está teniendo dudas sobre el futuro de la humanidad. “Estoy aterrorizado por el ritmo del desarrollo de la IA en estos días. Cuando pienso en dónde criaré una futura familia, o cuánto ahorraré para la jubilación, no puedo evitar preguntarme: ¿llegará la humanidad a ese punto?”