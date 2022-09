Reina Isabel II: ¿De qué murió la monarca de Reino Unido?

La mañana de este jueves el Reino Unido se puso de luto al confirmarse la muerte de Reina Isabel II, luego que se diera a conocer que los doctores de la monarca se encontraban "preocupados" por su salud y sugirieron ponerla bajo supervisión médica en Balmoral, castillo escocés en donde suele pasar el verano.

El Palacio de Buckingham informó este jueves en un comunicado que la monarca presentaba problemas de salud, en el que también se informó que el heredero del trono Carlos de Inglaterra, su esposa Camilla y el duque de Cambridge viajaron Escocia para estar con la reina.

"The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow" (La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana), escribieron en la cuenta oficial de la Familia Real, a las 12:30 horas de México.

¿De qué murió la monarca de Reino Unido?

Hasta el momento no se ha dado a conocer los motivos de la muerte de la Reina Isabel II, sin embargo, se sabe que su salud se había visto mermada desde hace unos meses, y de hecho una mancha en su mano habría alertado sobre su salud.

En las fotos difundidas en las cuentas oficiales de la monarca se puede ver su mano derecha con un tono más oscuro, en el momento en que la extiende para saludar a Liz Truss, la recién elegida primera ministra de Reino Unido. Se cree que esa mancha, es la que habría alertado a los doctores respecto a su salud.

Una mancha podría haber alertado a los doctores sobre su salud. Foto: Especial

¿Qué enfermedades ha padeció la Reina Isabel II?

Aunque la reina fue conocida por ser muy fuerte, con 96 años y siete décadas en el trono británico, la salud de Isabel II fue un tema del que se habló desde hace algunos años.

En el año 2017, un resfriado hizo que la reina se perdiera un servicio religioso el día de Año Nuevo en su finca en Sandringham. Una semana antes, la monarca también había faltado a un servicio por la Navidad, por primera vez desde 1988, debido a la enfermedad.

En noviembre de 2021 la reina de Inglaterra faltó a un acto público por una lesión en la espalda. Mientras que en febrero de este 2022 se contagió de Covid-19 y aunque tuvo síntomas leves, la monarca confesó poco después de dar positivo se había quedado exhausta tras la infección.

En junio de este 2022, la monarca se perdió varias de sus festividades del Jubileo, que celebraba su 70º aniversario en el trono, debido a problemas de salud, aunque no fueron especificadas por el Palacio de Buckingham.

Como monarca, la reina recibirá un funeral de estado, que se espera que tenga lugar 12 días después de su muerte. Los detalles específicos sobre la ceremonia, que se sabe se habría planeado durante décadas, aún no se han anunciado. El príncipe Carlos se convirtió inmediatamente en rey, pero no existe un calendario específico para su coronación.

