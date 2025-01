Avizoran impacto negativo ande deportaciones de migrantes mexicanos

Ante las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump contra la migración irregular, Héctor Sánchez Barba, presidente y CEO de "Mi familia vota", dijo que esa nueva política avizora una crisis económica regional y mundial.

Sin embargo, Sánchez Barba resaltó a El Heraldo de México que "ve una esperanza en el gobierno mexicano liderado por la doctora Claudia Sheinbaum, me he reunido con ella, hemos hablado de temas binacionales. Me da mucho gusto que entiende el tema migratorio".

El CEO explicó que "Estados Unidos ha creado un sistema de explotación perfecto a 11 millones de trabajadores indocumentados –5 millones de origen mexicano– en el país y es inaceptable que se siga dando espacio a una agenda antinmigrante como la que representa a Trump".

Sánchez Baraba, dijo que "EU depende mucho de la mano de obra del migrante, y lo demostramos en COVID-19, entonces, la hipocresía en el tema de migración a nivel de la Unión Americana inaceptable".

"El Producto Interno Bruto (PIB) se puede afectar de forma negativa de 5% a 7%", prevé el entrevistado. Ante esto, desde 'Mi familia vota', estamos trabajando con todos los consulados en Estados Unidos", dijo.

MAAZ