Respalda Sheinbaum a Luisa María Alcalde: "es una gran mujer y dirigente"

Ante los ataques en redes sociales contra la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien recientemente fue madre de una niña, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a la dirigente del partido guinda.

“Felicitaciones públicas a Luisa María, ya lo hice de manera privada y que no se preocupe de eso, es una gran mujer, una gran dirigente, una mujer de primerísima, una extraordinaria dirigente”, dijo en la Mañanera del Pueblo de este 30 de enero.

La titular del Ejecutivo federal señaló que la gran mayoría de bots que atacan a Alcalde tienen relación con la defensa de la entonces candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez.

“Si no son gente, son robots, no tienen nada la oposición. Ayer veía lo del PAN con la defensa del Infonavit, no han leído la ley”, afirmó la primera mandataria.