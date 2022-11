Alertan por medicamento viral en TikTok: Vibazina estos son los riesgos de su consumo

Los famosos "medicamentos milagro" se han convertido en un problema de salud pública tanto en México como en otras partes del mundo, ya que se suelen ofrecer por parte de terceros como una alternativa para supuestamente curar enfermedades o bajar de peso de forma inmediata. Aunque estos dos casos son los más comunes, no son los únicos y en los últimos días han llamado la atención las recomendaciones para tomar unas pastillas que prometen aumentar el tamaño de los glúteos y el busto al cabo de unas semanas; sin embargo, El Heraldo Digital conversó con profesionales de la salud que alertan por los riesgos detrás de este medicamento que ya acumula miles de vistas.

Por medio de TikTok circulan varios videos en los que usuarios recomiendan tomar un medicamento conocido como Vibazina, aparentemente bajo el registro de Pfizer y que piden tomar es todas las noches después de la cena; con esto, aseguran, la figura se verá beneficiada al ganar masa muscular, principalmente en los glúteos y el pecho. Aunque en la plataforma también circulan videos de personas que presumen el radical cambio en la figura, los usos médicos de estas pastillas nada tienen que ver con los músculos.

En TikTok circulan videos que afirman que este medicamento ayuda al crecimiento del pecho y glúteos. (Foto: Especial)

Y es que además de la automedicación y los riesgos que esto implica, en el caso específico de la Vibazina las complicaciones de salud son muchas y muy variadas, pues implican desde factores físicos como daño a los órganos del cuerpo, hasta implicaciones psicológicas con el desarrollo de posibles trastornos, como los alimenticios. Al menos así lo indicaron la doctora Mariana Monroy Velázquez y la maestra en psicología Scarlet Espinoza.

Problemas de autoestima

No aceptar el cuerpo por seguir estándares de belleza

Trastornos alimenticios

Daños a los riñones e hígado

La Vibazina no ayuda a ganar masa muscular, pero puede atrofiar los riñones

Ante la preocupación por decenas de videos recomendando estas pastillas para olvidarse de los cuerpos delgados y ganar masa muscular, la doctora y responsable sanitaria de "Cáritas México", Mariana Monroy Velázquez, detalló en su conversación con este medio que la Vibazina "no tiene un uso concreto" en nuestro país, como sí ocurre en otras regiones de América Latina como Ecuador o Argentina.

En ese sentido, resaltó que hay una contradicción de su uso médico y las recomendaciones virales, pues se trata de un medicamento que "va a actuar de forma antihistamínica para alergias" y cuyo uso también es recomendado para controlar las náuseas o el vómito gracias a sus efectos sedativos. Por otro lado, la experta asegura que hay estudios en los que se le ha relacionado con una alternativa para estimular el apetito en niños y adultos con bajo peso; sin embargo, no hay información que respalde que tomar las pastillas ayude a aumentar la masa muscular y puede que de esto último venga la confusión de muchos usuarios en plataformas como TikTok.

Usuarios también han compartido los presuntos resultados. (Foto: Especial)

"Lo que llama la atención es que estimula el apetito en niños y adultos de bajo peso, o sea, va a generar que te de más hambre, pero pues esto no significa que por el simple hecho de que consumas el medicamento te va a producir que hagas masa muscular. Eso conlleva una buena alimentación a base de proteínas, dieta y ejercicio; la simple pastilla por sí sola no creo que lo cause", precisa Monroy.

Además, como respuesta a que se trata de una "alternativa" para incluso aumentar el busto en el caso de las mujeres, la experta afirma que además de las operaciones para implantes, esta parte del cuerpo no aumenta su tamaño si no pasa por el embarazo o con el aumento de peso, ya que "la glándulas mamarias están formadas de grasa".

Lo que sí puede detonar el tomar un medicamento como este sin un seguimiento médico y para los usos adecuados son complicaciones de salud que el paciente posiblemente no tenía y que fueron provocados por la automedicación. En el caso de este medicamento viral, la experta compartió una larga lista de efectos secundarios, además que recordó que puede llevar a un daño hepático.

Somnolencia

Boca seca

Mareos

Alteraciones de la memoria

Aumento del apetito

Dolor de cabeza

Agitación

Alucinaciones

Daño en los riñones e hígado

Sobre este último riesgo de la automedicación, la egresada de la UNAM y con estudios para la especialización en epidemiología precisó que los casos de automedicación, ya sea con la Vibazina o con los analgésicos no sólo suponen un problema de salud a nivel personal, sino mundial al no haber un control adecuado de las diversas funciones de los fármacos.

"Corremos el riesgo de vivir una próxima pandemia por la resistencia a antibióticos justo por producto de la automedicación", dijo.

Incluso en la red alertan por la falsificación del medicamento. (Foto: Especial)

No hay "medicamentos milagro" y sólo ponen en riesgo tu vida

Sobre los videos como estos que circulan en la red y que hacen que miles de personas piensen en que las soluciones rápidas existen, la doctora también indicó que lo ideal es optar un estilos de vida más saludables, fomentar la cultura de la prevención y tener un seguimiento médico en caso de tomar medicamentos, que siempre deben estar prescritos. "Hay que dejar de lado la idea de que una pastilla nos va a solucionar años de malos hábitos", señaló Mariana Monroy. Lo ideal es implementar:

Consultas con profesionales de la salud

Una buena alimentación

Ejercicio

Evitar productos de venta libre o "medicamentos milagro"; muchas veces sin certificar por autoridades como la Cofepris

Al tomar medicamentos mantener un seguimiento médico

Ser pacientes, tolerantes y disciplinados para notar cambios

Trabajar la autoestima y de ser necesario pedir ayuda psicológica

En cuanto a todos los posibles riesgos de salud, el buscar alternativas para modificar el cuerpo y sin un asesoramiento médico puede traer complicaciones psicológicas. "Todo lo que vemos en redes sociales nos incita a una forma de vida diferente o cuerpo diferente, no aceptar somos entonces si pudiera haber alguna implicación psicológica, justamente en estos trastornos de alimentación hay una distorsión de tu cuerpo de la realidad te puedes ver como muy flaquito y pero realmente pues estas como normal de peso", dijo.

Además de problemas relacionados con la imagen corporal, puede ocasionar ansiedad o depresión. (Foto: Pexels)

Por su parte, la maestra en Terapia Cognitivo Conductual y especialista en Trastornos de la Conducta Alimenticia, Scarlet Espinoza, detalló a El Heraldo Digital que este tipo de prácticas fomentadas en redes sociales para cambiar de forma rápida el cuerpo puede estar relacionado con un problema psicológico y alimenticio.

"Tiene que haber una serie de factores para ir desarrollando problemas psicológicos. Puede ser que alguna persona que ya tenga alguna vulnerabilidad al estarse sometiendo a este tipo de material lo puede llevar si no a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, algún otro tipo de trastorno como la dismorfia corporal o simplemente algún trastorno de ansiedad o depresión por tener esta sensación de que como estoy no es suficiente y así como estoy, está mal".

Aunque los diagnósticos siempre tienen que ser personalizados y luego de un seguimiento médico, la psicóloga detalla que "las personas que están tomando este medicamento únicamente porque lo están viendo en TikTok ya no están viendo que eso les puede afectar su salud. Eso ya me habla de un grado de desequilibrio emocional suficiente como para poner en riesgo tu salud utilizando medicamentos que no sabes qué va a pasar realmente con él en tu cuerpo". Además, añadió una nueva problemática al tema: el mensaje se difunfunde en una plataforma que usan principalemente los adolescentes.

Es por ello que hace un llamado a los usuarios a recordar que lo que se ve en la red no siempre es como se ve y que discursos como estos de tomar o seguir ciertas recomendaciones para tener el cuerpo perfecto, según ciertas tendencias como el regreso de las figuras extremadamente delgadas, es un riesgo para los adolescentes. Y es que se encuentran vulnerables ante todos los cambios físicos que experimentan.

"Sería muy importante que considerarán que no todo lo que ven en redes sociales es cómo lo ven, no es real al 100 por ciento, sino que pudiera estar alterado y realmente los cuerpos se pueden ver de diferentes formas. Un mismo cuerpo va a ir cambiando de forma a lo largo de la vida por diferentes situaciones, incluso nuestro cuerpo puede cambiar en una semana por cosas que comemos o por cosas que hacemos", concluyó la experta y creadora de contenido.

