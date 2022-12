Kate Middleton impone moda con el look para "mujeres de negocios" más elegante

La princesa Kate de Gales se ha robado todos los reflectores durante su viaje a Estados Unidos y no sólo por tratarse de su primer viaje real tras la muerte de la reina Isabel II, sino también por los acertados looks que ha lucido y con los que nuevamente demostró que es una de las royals mejor vestidas y con el estilo más icónico. Aunque hasta el momento se han visto tres lujosos atuendos, hay uno en particular con el que causó sensación e incluso fue catalogado como el ideal para las "mujeres de negocios".

Se trata de un elegante traje sastre con el que demostró que una miembro de la realeza no sólo tiene que llevar los vestidos más icónicos, sino que una combinación de pantalón de vestir con saco luce igual de formal y magnífico para imponer moda. Además, la combinación resultó muy acertada para esta temporada de invierno, que si bien aún faltan unos días para su llegada, los estragos de los días más fríos ya comienzan a sentirse.

Así fue su icónico regreso a Estados Unidos. (Foto: TW @CamilaCambrige)

En su elección de look de Kate Middleton también dejó en claro que las prendas de lujo son sus favoritas, ya que su atuendo es un diseño de Alexander McQueen, una marca a la que la princesa de Gales recurre con frecuencia. Dicha combinación ideal para las "mujeres de negocios" resalta por un tono azul marino que resulta tanto elegante como favorecedor para la figura, pues en las fotos que se han robado la atención mundial destaca una silueta alargada y delgada.

Con esta cátedra de moda, Kate Middleton presumió los pantalones de tiro alto y corte recto más favorecedores del año; mientras que para crear armonía en su silueta optó por un cinturón discreto en color azul marino para marcar la cintura y a la vez conseguir un look monocromático perfecto. Por otro lado, salta a al vista un saco justado y que lució desabotonado para más glamur. Con este par de piezas la futura reina consorte del Reino Unido hizo la dupla perfecta con el príncipe Williem, quien también lució un elegante traje.

Para el resto de su look, la también madre de tres se olvidó de las blusas de botones u olanes de seda y en su lugar lució la blusa que es tendencia este invierno: la de cuello alto. Y es que este detalle, usualmente acompañado por mangas largas es ideal par robarse todas las miradas por lo elegante que resulta, eso sin mencionar que es perfecta para los días más fríos de la temporada. Por supuesto, también destaca por un sobrio tono azul marino para mantener un sólo tono en su look más sofisticado.

La dupla más elegante. (Foto: IG @royalinstablog)

Finalmente, un buen look nunca está completo sin los accesorios y si de las royals se habla, mucho menos sin un detalle que haga un guiño a las antiguas generaciones de la monarquía. Aunque en los últimos meses Kate Middleton no ha dejado de hacer guiños hacia la difunta Isabel II o hacia Lady Di, en esta ocasión honró a su suegra con unos aretes de zafiro y diamantes que pertenecieron a la colección de joyas de la princesa Diana.

En lo que respecta al calzado, la esposa del príncipe William optó por unos tacones con los que mantuvo el look monocromático. Cabe recordar que esta no es la primera vez que la princesa de Gales cambias sus elegantes y femeninos vestidos midi por atuendos que fácilmente se pueden confundir con aquellos pensados para las "mujeres de negocios", pues hace unos meses se lució con un traje similar, en aquella ocasión con unas hombreras marcadas y una blusa blanca para crear contraste.

SIGUE LEYENDO

Kate Middleton enseña a usar vestido en invierno sin morir de frío

El rojo es el color ideal para tus looks de invierno si tienes más de 50, Rania de Jordania da la muestra

La reina Letizia usa estoperoles a los 50 y demuestra que van a cualquier edad